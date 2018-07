Palmeiras negocia com atacante Taison, ex-Inter, para a vaga de Kleber

SÃO PAULO - O Palmeiras começa a mexer os pauzinhos para formar um time mais forte e competitivo em 2012, e assim reagir diante de seus concorrentes. O nome da vez é o do atacante Taison, ex-Inter e atualmente no Metalist, da Ucrânia. Felipão já passou uma lista de reforços ao presidente Arnaldo Tirone, como ele mesmo admitiu semana passada. O treinador trata ainda de conseguir um voto de confiança de quem tem o dinheiro. Ele conversou recentemente com representantes da DIS (Grupo Sondas) para obter ajuda financeira.

Sua atitute levanta a bandeira branca com a DIS após criar polêmica em junho, quando acusou os empresários da parceira de interferir na escalação e renovação de contrato de atletas como Tinga e Vinícius. Na época, o volante foi afastado do Palmeiras. Agora, Felipão pediu à empresa para que traga ao clube jogadores de nome e não mais promessas. Ocorre que a política do grupo ainda é a de apostar em novos talentos. Ainda assim, a DIS se comprometeu a achar um atleta que agrade ao treinador. Em troca, a empresa passaria a ter parte dos direitos econômicos de algum menino da base do Palmeiras.