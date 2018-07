Palmeiras negocia com gremistas antes de ceder atacante Barcos

SÃO PAULO - A iminente saída do atacante Hernán Barcos do Palmeiras para o Grêmio depende apenas do acerto do clube paulista com os cinco jogadores que serão cedidos pelo time gaúcho. As diretorias já acertaram os detalhes financeiros da transação e o atacante argentino chegou a um acordo para defender o Grêmio.

O clube gaúcho deve ceder o meia Rondinelli, o volante Léo Gago, o zagueiro Vilson e os atacantes Marcelo Moreno e Leandro ao Palmeiras. Todos os jogadores vão chegar ao time paulista em definitivo, exceto Leandro, que será cedido por empréstimo de um ano.

O time paulista negocia com os jogadores e espera fechar com o quinteto ainda nesta sexta-feira. Assim, a transferência de Barcos para o Grêmio poderá ser oficializada. Além dos cinco jogadores, o Palmeiras também deve receber US$ 2 milhões do clube gaúcho, que assumirá as dívidas do time paulista com a LDU e com o próprio atacante argentino.

Com a negociação avançada, Barcos já está descartado da partida deste domingo entre Mogi Mirim e Palmeiras, que será disputada neste domingo, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Assim, a despedida do jogador do clube deve ter sido mesmo na última quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Sorocaba, no Pacaembu.

Principal ídolo do atual elenco do Palmeiras, Barcos chegou ao clube em janeiro de 2012 e logo conquistou o carinho do torcedor com os seus gols. Ele foi decisivo para a conquista do título da Copa do Brasil. Assim, nem o rebaixamento do time da Série B do Campeonato Brasileiro diminuiu o seu status com o a torcida palmeirense, grata pelos 28 gols marcados em um ano. Com esse desempenho, ele também foi lembrado para defender a seleção da Argentina.

Agora, porém, Barcos deve deixar o Palmeiras para reforçar o Grêmio, que investe pesado para a disputa da Copa Libertadores após eliminar a LDU na fase preliminar do torneio continental.