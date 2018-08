Palmeiras negocia empréstimo de Thiago Martins para time japonês

O zagueiro Thiago Martins deve deixar o Palmeiras em breve. O clube negocia com o Yokohama Marinos, do Japão, o empréstimo dele por uma temporada, em negociação considerada avançada. O defensor ficou fora do elenco do time que viajou ao Paraguai para a disputa da partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño.

O jogador de 23 anos se tornou titular da equipe no começo desta temporada, porém depois perdeu espaço para Edu Dracena. Thiago Martins fez 65 jogos e cinco gols pelo clube. A última partida dele foi no domingo, contra o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, em que foi escalado como titular no empate sem gols.

A equipe palmeirense trouxe recentemente para a zaga o argentino Nico Freire e o paraguaio Gustavo Gómez, contratações que fizeram Thiago Martins perder espaço. O contrato negociado com o clube japonês é para empréstimpo por um ano, com preço de compra fixado. O vínculo dele com o Palmeiras vai até dezembro de 2020.

A possível saída de Thiago Martins vai fazer o Palmeiras perder mais um jogador inscrito na Copa Libertadores. Depois de não conseguir preencher as 30 vagas para as oitavas de final, pois negociou seis atletas e só podia fazer cinco trocas, a equipe deve ter a saída de um atleta que estava relacionado para a disputa desta etapa da competição.