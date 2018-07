Palmeiras negocia Luan com o Cruzeiro e pede dois jogadores em troca

SÃO PAULO - O atacante Luan estava de malas prontas para Porto Alegre, mas seu destino deve ser mesmo Minas Gerais. O jogador está próximo do acerto com o Cruzeiro e, em troca, o time mineiro vai emprestar dois jogadores para o Palmeiras.

Os atletas que chegarão para o Alviverde são o volante Charles e o meia Marcelo Oliveira. “A negociação está bem encaminhada. O Luan aceita ir para o Cruzeiro, os dois jogadores interessam ao Palmeiras e não estão nos planos do Marcelo Oliveira (técnico do Cruzeiro). O acordo deve sair até o fim da semana”, disse ao Estado uma pessoa ligada ao time paulista.

Pelo acordo, todos jogadores envolvidos na transação mudam de clube por empréstimo até o fim do ano. Charles começou no Cruzeiro e atua apenas como volante enquanto Marcelo Oliveira iniciou no Corinthians e além do meio, pode atuar também na lateral-esquerda, duas posições que o técnico Gilson Kleina pede por reforços.

O acerto de Luan com o Internacional não deu certo porque os clubes não entraram em acordo. O Palmeiras queria o volante Josimar e mais um jogador, entre Dátolo, Bolatti e Rafael Moura. Mas Josimar pediu um salário muito maior do que o Alviverde ofereceu e o time gaúcho não quis liberar os dois argentinos. Quanto a Rafael Moura, seu empresário não permitiu a transferência.

Além do Cruzeiro, o Atlético-MG também tem interesse no jogador, mas só vai abrir negociações se o Cruzeiro não conseguir o acerto. Vasco e Fluminense, que já tiveram interesse, estão fora da briga no momento.

Luan não atuou contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, e enquanto não definir sua situação, não será mais relacionado para os jogos.

Outro que está próximo de chegar ao Palmeiras é o meia Ronny, do Figueirense. As negociações estão bem adiantadas e o acerto pode ser anunciado até o fim da semana.