Palmeiras obtém a maior renda da história do futebol paulista

A primeira partida na nova arena deu ao Palmeiras a maior renda da história do Estado de São Paulo. Com mais de R$ 4,9 milhões, a cifra arrecadada com o público do jogo contra o Sport superou a semifinal da Libertadores de 2010 entre São Paulo e Internacional, no Morumbi. A diferença chegou a R$ 435 mil.

O valor obtido pela bilheteria dos jogos na nova arena é a única renda que ficará 100% para o Palmeiras. O total registrado nesta quarta-feira também chegou à sexta posição no ranking das maiores rendas do futebol do País. O líder é Atlético-MG, que teve R$ 14,1 milhões na final da Libertadores de 2013. A decisão da Copa do Brasil do ano passado vem em seguida, com R$ 9,7 milhões.

O Santos é dono da maior renda entre os clubes paulistas. O fato deu-se na primeira rodada do Brasileirão 2013, na despedida de Neymar do clube. Na ocasião, R$ 6,9 milhões foram arrecadados. O jogo, entretanto, foi disputado em Brasília, no Mané Garrincha.

Mais dois jogos no Mineirão completam a lista dos cinco primeiros: a final da Recopa deste ano, entre Atlético-MG e Lanús (R$ 5,7 milhões) e uma partida da reta final do Brasileirão 2013 (Cruzeiro 3 x 0 Grêmio, com R$ 5,2 milhões).

PAULISTAS

A semifinal da Libertadores de 2010 ocupa a sétima posição, com R$ 4,5 milhões. O São Paulo também alcançou o décimo lugar, com a renda da decisão da Copa Sul-Americana de 2012, contra o Tigre, no Morumbi. As cifras chegaram a R$ 3,9 milhões. O Santos ocupa a oitava posição. O time alvinegro teve, na final da Libertadores de 2011, uma renda bruta de R$ 4,2 milhões.

A maior renda da história do Corinthians foi registrada na abertura da sua nova arena, em maio deste ano. O jogo contra o Figueirense, válido pela 5.ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve renda total de R$ 3,03 milhões. O clube não conseguiu superar a marca nos outros 15 jogos disputados no local.

CONFIRA O RANKING

1. Atlético-MG 2 x 0 Olimpia - Mineirão (MG)

Renda: R$ 14.176.146,00 - Público: 56.557 - Final Libertadores 2013

2. Flamengo 2 x 0 Atlético-PR - Maracanã (RJ)

Renda: R$ 9.733.785,00 - Público: 57.991 - Final Copa do Brasil 2013

3. Santos 0 x 0 Flamengo - Mané Garrincha (DF)

Renda: R$ 6.948.710,00 - Público: 63.501 Brasileirão 2013

4. Atlético-MG 4 x 3 Lanús - Mineirão (MG)

Renda: R$ 5.732.930,00 - Público: 54.786 - Recopa 2014

5. Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão (MG)

Renda: R$ 5.231.711,00 - Público: 56.864 - Brasileirão 2013

6. Palmeiras 0 x 2 Sport - Arena do Palmeiras (SP)

Renda: R$ 4.920.000,00 - Público: 35.909 - Brasileirão 2014

7. São Paulo 2 x 1 Internacional - Morumbi (SP)

Renda 4.484.282,25 - Público: 57.113 - Semifinal Libertadores 2010

8. Santos 2 x 1 Peñarol - Pacaembu (SP)

Renda: R$ 4.266.670,00 - Público: 37.894 - Final Libertadores 2011

9. Vasco 0 x 1 Flamengo - Mané Garrincha (DF)

Renda: R$ 4.071.170,00 - Público: 61.767 - Brasileirão 2013

10. São Paulo 2 x 0 Tigre - Morumbi (SP)

Renda: R$ 3.942.800,00 - Público: 67.042 - Final Copa Sul-Americana 2012

11. Fluminense 3 x 1 LDU - Maracanã (RJ)

Renda: R$ 3.910,044,00 - Público 78.918 - Final Libertadores 2008

12. Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG - Mineirão (MG)

Renda: R$ 3.677.635,00 - Público: 52.980 - Campeonato Mineiro 2013