Palmeiras obtém efeito suspensivo e conta com Mayke e Diogo Barbosa para domingo

Apenas um dia depois de o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter aplicado uma suspensão de dois jogos aos laterais Diogo Barbosa e Mayke, punidos por envolvimento na confusão ocorrida em jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Palmeiras obteve um efeito suspensivo, por meio de seu departamento jurídico, e com isso poderá ter os dois jogadores à disposição para o duelo diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Embora a confusão tenha ocorrido no confronto da Copa do Brasil, a pena tem validade para ser cumprida no Brasileirão, competição que também é organizada pela CBF. Mayke, assim, está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, enquanto Diogo Barbosa, que se recupera de uma pancada no tornozelo, agora só depende da evolução no seu tratamento para poder ser relacionado pelo treinador para a partida.

Os dois laterais foram punidos pelo STJD por envolvimento na confusão que ocorreu logo após o fim do confronto de volta da semifinal contra o Cruzeiro, no dia 26 de setembro, no Mineirão, onde a súmula do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apontou que Diogo Barbosa acertou um tapa no cruzeirense Lucas Romero.

Já Mayke trocou agressões com Sassá, que levou a pior no julgamento de quinta-feira, quando foi punido com uma suspensão de seis jogos porque acertou um soco no maxilar do palmeirense. O atacante do Cruzeiro já cumpriu esta primeira partida de gancho na última quarta, quando o time mineiro derrotou o Corinthians por 1 a 0, no Mineirão, no duelo de ida da decisão da Copa do Brasil.

Para este jogo contra o Grêmio, o líder Palmeiras não poderá contar com os demais laterais do elenco: Marcos Rocha está machucado; Victor Luis, suspenso. Até por isso, o efeito suspensivo obtido para Mayke e Diogo Barbosa foi importante para a equipe.