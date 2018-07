Palmeiras obtém efeito suspensivo para Mendieta atuar

SÃO PAULO - O meia paraguaio Mendieta está confirmado no jogo de sábado do Palmeiras contra o América-MG, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada da Série B. O departamento jurídico do clube afirmou nesta quarta-feira que conseguiu um efeito suspensivo da punição de quatro jogos aplicada ao jogador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última sexta, por ter agredido Fábio Sanches, do Paysandu, em jogo no dia 17 de agosto.

O departamento jurídico do Palmeiras obteve o mesmo efeito suspensivo para o volante Wesley, que foi expulso também no jogo com o Paysandu, mas conseguiu atuar já diante do Atlético-GO, no último sábado. Na pena inicial, Mendieta ficaria quatro partidas fora do time - o paraguaio já cumpriu duas, ao não enfrentar Atlético-GO e ASA.

Para o lugar de Mendieta, o técnico Gilson Kleina vinha escalando o meia Felipe Menezes. Também para sábado, o time pode voltar a contar com Valdivia, que atuou por 25 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o ASA na última terça-feira. A escalação dele depende da avaliação da comissão técnica, que pode poupá-lo para o jogo da próxima terça, quando o Palmeiras visita o Avaí, em Florianópolis.

Outra novidade que pode aparecer no time do Palmeiras para sábado, fora Mendieta, é o atacante Ananias. Nesta quarta-feira, o jogador treinou no campo pela primeira vez depois de ter se recuperado de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Boa.