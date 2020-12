Palmeiras oferece tour e chance de bater pênalti no Allianz Parque

Dezembro será especial para a torcida do Palmeiras. Em campo, o palmeirense poderá acompanhar a equipe do técnico Abel Ferreira em três competições diferentes - Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Copa Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Sem poder seguir o time de perto por causa das restrições de público nos estádios pela covid-19, o torcedor poderá aproveitar o mês para pelo menos matar a saudade do Allianz Parque e, de quebra, tentar fazer o que Fernando Prass conseguiu há 5 anos - fazer um gol de pênalti no estádio.

Durante os finais de semana de dezembro, exceto os das festas de final de ano, haverá no estádio o evento Tour do Allianz Parque. Além de poder conhecer a arena em um tour completo, o visitante poderá pisar no novo gramado e ainda bater um pênalti em um goleiro profissional, uma experiência inédita em visitas aos estádios de todo o mundo.

"No ano passado trouxemos essa ideia deu super certo. As pessoas procuram novas experiências, procuram algo que seja diferente. E o fato de poder pisar no gramado e bater um pênalti onde grandes ídolos foram consagrados gera uma satisfação e um prazer enorme. Este ano estamos replicando o evento mas com algumas alterações. A novidade é que se o participante marcar o gol vai ganhar uma recordação do Allianz Parque para levar para casa”, diz Álvaro Parisi, CEO do Arena Experience.

Em 2015, Palmeiras e Santos decidiram a Copa do Brasil na disputa dos pênaltis. Coube ao goleiro, ídolo da torcida e hoje defendendo o gol do Ceará, a responsabilidade da última cobrança. Ele não decepcionou e deu ao clube o primeiro título de sua nova arena

Nesta quinta-feira, alguns torcedores foram convidados para “testar” o serviço, entre eles o cantor e compositor Simoninha, palmeirense fanático. “Você poder entrar no campo e bater um pênalti onde jogadores consagrados fizeram história é muito emocionante. Eu que sou palmeirense não parei de pensar na final da Copa do Brasil de 2015. O mesmo gol onde o Fernando Prass bateu o pênalti que nos deu o título. Realmente é uma experiência incrível. Quem tiver a oportunidade de vir ao Allianz Parque e participar vai entender o que estou falando”, disse o músico.

A experiência também vale para as crianças. Lorenzo Carone esteve no Allianz nesta quinta acompanhado dos pais. Simoninha já havia convertido a sua cobrança, e a responsabilidade estava com o menino. Respiração ofegante, concentração, pose de jogador profissional para a cobrança e bola na rede. Na comemoração, o garoto saiu correndo e pulando pelo gramado. “Eu sempre sonhei em jogar bola no Allianz. Chutar um pênalti onde o Prass marcou o gol do título foi muito legal”, disse o aspirante a craque.

O tour com direito a cobrança do pênalti custará R$ 129. Mas também existe a opção de apenas bater a penalidade. Nesse caso, o preço fica em R$ 99. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Portão A do Allianz Parque ou pelo @sympla.