Palmeiras oficializa a contratação do zagueiro Jackson, do Goiás

O Palmeiras oficializou a contratação de mais um jogador para a temporada 2015. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube acertou a chegada do zagueiro Jackson, que estava no Goiás. O defensor assinou contrato de empréstimo por um ano e espera conquistar títulos nesse período.

"O Palmeiras está montando um elenco muito bom, vai ser competitivo e a expectativa é enorme para as disputas do Paulista, do Brasileiro e da Copa do Brasil. A gente vem para disputar títulos", afirmou Jackson ao site oficial do Palmeiras.

A chegada do zagueiro era dada como certa nos últimos dias. Por isso, Jackson até esteve no novo estádio do clube no último sábado e acompanhou a vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Shandong Lunneng, da China, em amistoso.

"Foi uma honra. Estive no estádio para acompanhar o time e conhecer a arena pela primeira vez. Foi uma experiência inesquecível. Agora quero voltar para jogar e conquistar muitas vitórias", contou o reforço palmeirense, que será apresentado ainda nesta segunda-feira, após o treinamento da equipe na Academia de Futebol.

Jackson, de 24 anos, passou na sua carreira por São Paulo (2010-2011), Ituano (2011), Criciúma (2011), Capivariano (2012), Internacional (2012-2013) e Goiás (2014). E ele festejou a chance de voltar a jogar ao lado do volante Amaral, também recém-contratado pelo Palmeiras e seu companheiro no Goiás.

"Tive o prazer de trabalhar com o Amaral no ano passado, no Goiás. Fico muito feliz de poder reencontrá-lo aqui. Agora é se entregar nos trabalhos e ficar à disposição o mais rápido possível. Quero ajudar da melhor maneira", concluiu o zagueiro.

Jackson é o 14.º reforço anunciado pelo Palmeiras, mas no total já são 15 jogadores contratados, pois Alan Patrick, que já treina com a equipe, depende apenas de questões burocráticas para ser anunciado. O Palmeiras também deve acertar a qualquer momento com o Ryder Mattos, da Fiorentina.