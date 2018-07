Palmeiras oficializa contratação de Bruno Henrique, ex-Corinthians

A diretoria do Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante Bruno Henrique, ex- Corinthians. O reforço, que já era dado como certo no início da semana, foi confirmado ainda na quarta, pelo próprio atleta, em mensagem nas redes sociais. O volante assinou contrato até 2020.

"Estou muito feliz e motivado por poder jogar pelo Palmeiras. Já estou recebendo bastante carinho da torcida nas minhas redes sociais e isso me anima ainda mais. Trabalharei com muita seriedade para ajudar o clube a conquistar os objetivos neste ano e nas próximas temporadas", declarou o novo reforço palmeirense.

Para contar com o atleta de 27 anos, o time alviverde pagou 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) ao Palermo, da Itália. O jogador está de férias nos Estados Unidos e chega ao Brasil na próxima semana.

Com passagens por Iraty, Londrina e Portuguesa, foi no Corinthians que Bruno Henrique ganhou destaque no cenário nacional. Versátil, ele pode atuar como primeiro ou segundo volante, além de ser bom nas bolas paradas. Pelo Palermo, fez 33 jogos no último Campeonato Italiano e balançou as redes uma vez.

O jogador chega ao Palmeiras justamente no momento que Felipe Melo ficará afastado por, pelo menos, seis semanas se recuperando de uma cirurgia na mão.