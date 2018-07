Palmeiras oficializa interesse na renovação de Leandro por mais um ano

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou o interesse na renovação de contrato do atacante Leandro, um dos destaques da equipe na temporada. O jogador, que pertence ao Grêmio, deve ficar por mais um ano no time alviverde e o acerto pode acontecer em breve. Para concretizar a renovação, o Palmeiras precisa acertar um aumento salarial para o atleta. D

e acordo com o que foi selado entre os clubes, o Grêmio não vai receber nada para deixar o atleta por mais uma temporada no Palmeiras. Leandro chegou ao Palestra Itália como parte da negociação envolvendo a transferência de Barcos ao clube gaúcho. "O Palmeiras formalizou o pedido para manter o Leandro e agora eles precisam se acertar", resumiu o diretor executivo do Grêmio, Rui Costa. Leandro foi o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 13 gols, e foi fundamental na campanha do título na Série B. O jogador declarou por diversas vezes ser torcedor do Palmeiras.

Leandro é um dos 13 jogadores que têm contrato até o fim da temporada. Os outros são: Vilson, Charles, Marcelo Oliveira, Márcio Araújo, Ananias, André Luiz, Bruno, Fernandinho, Ronny, Wendel, Rondinelly e Leo Gago.