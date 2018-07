Palmeiras oficializa volta de Cleiton Xavier e assina por quatro anos

O meia Cleiton Xavier está oficialmente de volta ao Palmeiras. Neste sábado, após ser aprovado nos exames médicos realizados na última sexta-feira, o jogador assinou contrato de quatro anos com o clube e se tornou o 19.º reforço anunciado pela equipe para a temporada 2015.

O diretor executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos, havia adiantado na última quinta-feira, pouco antes da partida contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, o acerto verbal com o jogador. Além do Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo também estavam interessados em Cleiton Xavier.

O jogador declarou que o carinho da torcida palmeirense foi fundamental para o seu acerto. "Eu tive outras propostas, mas o que me fez voltar foi o carinho que tive de todos desde a minha primeira passagem e a história do clube. O torcedor me recebeu de braços abertos e isso foi muito importante na minha decisão", afirmou, ao site oficial do Palmeiras.

Cleiton Xavier defendeu o Palmeiras entre 2009 e 2010, quando trocou o clube pelo Metalist, da Ucrânia. Agora ele está de volta ao time pelo qual já disputou 90 partidas, com 16 gols marcados. O meia deixou o Metalist de graça, após conseguir se desvincular do clube na Justiça, por falta de pagamento de salários.

Neste domingo, Cleiton Xavier pretende estar presente ao Allianz Parque para acompanhar o clássico entre Palmeiras e Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

"Pretendo estar lá, sim, vou assistir, dar força para os companheiros. Infelizmente, não vou estar dentro de campo, que era minha vontade, mas vou estar na torcida e, se Deus quiser, vamos conseguir uma vitória importante", disse o novo reforço palmeirense.

Cleiton Xavier, de 31 anos, iniciou a sua carreira no CSA e também teve passagens por Internacional, Sport, Brasiliense, Gama, Marília e Figueirense. Com o elenco recheado do Palmeiras, ele deverá ter forte concorrência no meio-de-campo, com jogadores como Alan Patrick, Allione, Robinho e Valdivia.