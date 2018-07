Palmeiras paga dívidas fiscais e consegue certidões

O Palmeiras está livre para conseguir patrocínios de empresas estatais. O clube conseguiu na quarta-feira as Certidões Negativas de Débito (CNDs), documento que comprova que não possui dívidas fiscais. Somente os clubes que possuem as CNDs podem receber verbas de empresas públicas e incentivos fiscais para a formação de novos talentos. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estado.

Desde o início da sua gestão, no ano passado, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, vinha tentando quitar os débitos com a Receita Federal, que somavam mais de R$ 30 milhões. A diretoria chegou a abrir negociação com a Caixa Econômica Federal para o patrocínio master da camisa, mas as conversas não avançaram porque o Palmeiras não tinha as CNDs e o banco optou por investir em outros clubes. O Palmeiras está sem patrocinador master desde março de 2013, com a saída da montadora Kia.

Paulo Nobre apostava que neste ano, com o centenário do Palmeiras, conseguiria atrair empresas interessadas em estampar a sua marca na camisa do clube. O mercado, no entanto, se retraiu e a Copa do Mundo acabou concentrando a maior parte das verbas publicitárias do futebol.

O presidente, agora, corre para conseguir um patrocínio antes de novembro, quando ocorrerão as eleições no Palmeiras. Além de aliviar a crise financeira vivida pelo clube, a chegada de um novo patrocinador poderia render votos para Paulo Nobre.