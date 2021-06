Palmeiras para em goleiro do CRB e está eliminado da Copa do Brasil

O jogador do Palmeiras vai ter pesadelo com o goleiro Diogo Silva. Ele segurou o time alviverde nos 90 minutos e, nas cobranças de pênalti, fez três grandes defesas além de marcar um gol. A atuação histórica garantiu ao CRB a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar e a classificação nos pênaltis (4 a 3) para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em pleno Allianz Parque. Ao time do técnico Abel Ferreira não adiantou nada ter finalizado mais de 30 vezes no jogo e ter tido média de 70% de posse de bola. “Tenho muitos parentes palmeirenses. Daqui a pouco estou no grupo aí, me aguarde”, brincou o heroi Diogo Silva ao final da partida.

Uma justificativa para tamanha dificuldade em vencer foi que o Palmeiras teve uma dezena de desfalques. Mas tem dias que a bola teima em não entrar de um lado e balança as redes em uma única oportunidade do outro. O CRB surpreendeu o Palmeiras logo no início. Após chutão do goleiro Diogo Silva, houve desvio e a bola sobrou para Diego Torres. Ele avançou e tocou para Ewandro, que bateu na saída de Weverton para abrir o placar no Allianz Parque.

O Palmeiras foi para cima e pressionou o adversário. Criou 16 oportunidades de gol e teve 70% da posse de bola somente no primeiro tempo. A chance mais clara nos 45 minutos iniciais foi com Rony, que recebeu lançamento e desviou do goleiro. O zagueiro Gum salvou na linha e evitou o empate.

A história se repetiu no segundo tempo. O time alviverde pressionava de todas as maneiras. Logo no minuto inicial, Luiz Adriano, na pequena área, livre, parou em Diego Silva.

Sem a preocupação com o setor defensivo, o Palmeiras quase foi surpreendido no contra-ataque. Weverton saiu nos pés de Diego Torres e salvou.

O CRB continuava fechado em sem campo de defesa e mal conseguia sair de sua defesa. Com a área dos visitantes congestionada, Gustavo Scarpa começou a arriscar de longe. Foram pelo menos cinco chutes que levaram perigo à meta adversária. Mas nada de a bola balançar as redes. Precisou dos pênaltis para a vaga suada finalmente ser garantida.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 (3) X (4) 1 CRB

GOL: Ewandro, aos 5 do 1º Tempo.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo (Zé Rafael), Raphael Veiga (Lucas Lima) e Gustavo Scarpa; Rony (Breno Lopes), Luiz Adriano e Wesley (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick (Carlos Jatobá) e Diego Torres; Erik (Calyson), Ewandro (Dudu) e Hyuri. Técnico: Alan Aal.

ÁRBITRO: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

CARTÕES AMARELOS: Gum, Ewandro, Frazan e Luan.

LOCAL: Allianz Parque