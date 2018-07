Palmeiras pede e CBF confirma final na Arena Barueri

SÃO PAULO - O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Coritiba , no dia 5, será na Arena Barueri. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que confirmou a escolha pelo estádio. A volta, no dia 11, será no Couto Pereira, em Curitiba.

"Temos chances de conquistar o título no Morumbi, mas o elenco escolheu Barueri e vou aceitar", disse o presidente Arnaldo Tirone à Rádio Estadão ESPN. "Neste momento o título da Copa do Brasil vale mais que uma renda maior no Morumbi. O título também vale dinheiro".

A preferência de Felipão era o Morumbi, mas a diretoria e os jogadores sempre preferiram Barueri, que tem um custo de aluguel mais baixo. E foi lá que o time conseguiu as suas classificações nas fases anteriores da Copa do Brasil. Contra o Grêmio, pela semifinal, na quinta passada, mais de 26 mil palmeirenses foram ao estádio.

A estratégia do Palmeiras na decisão da Copa do Brasil é a mesma do Santos na semifinal da Copa Libertadores. Ao invés de ter um lucro financeiro se mandasse seu duelo contra o Corinthians no Morumbi, a diretoria santista, respaldada pelas opiniões do técnico Muricy Ramalho e dos jogadores, escolheu a Vila Belmiro para o confronto.