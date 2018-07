Palmeiras pede mais tempo para renovar com Assunção

"Pedimos uns quatro dias a mais para recompor a proposta. A questão é mesmo financeira. Queremos renovar, mas os dois lados vão ter de abrir mão de algo", afirmou o presidente Arnaldo Tirone.

Fora do pleito de 21 de janeiro, Tirone espera ter uma conversa com os dois principais candidatos a presidente do Palmeiras. Sua ideia é se reunir com Décio Perin e Paulo Nobre para passar algumas informações sobre a situação do clube e, também, para ouvir dos presidenciáveis as suas propostas de eleição.

Por enquanto, Tirone diz que ainda não sabe em quem vai votar. "São dois bons candidatos, o Palmeiras está bem servido", resumiu. "Quero ouvir deles o que pretendem fazer e também no que eu posso colaborar. Tenho de ser responsável com o clube nesses últimos dias de mandato para entregá-lo ao novo presidente com condições de ele fazer um bom trabalho".

Tirone até dá conselhos para quem for assumir o Palmeiras. "Ele precisa fazer duas coisas: continuar a reestruturar a parte financeira e fazer contratações". Na próxima quarta, o presidente vai se reunir com o treinador Gilson Kleina e com os integrantes do departamento do futebol para traçar alguns planos para o time. O principal ponto da conversa será mesmo sobre reforços. Até agora, só o lateral-direito Ayrton (Coritiba) e o goleiro Fernando Prass (Vasco) chegaram.

Em 2013, o Palmeiras disputará quatro competições. No primeiro semestre, até a parada em junho para a Copa das Confederações, o time jogará o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e as primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na volta das "férias", terá a sequência da Série B e a Copa do Brasil, torneio em que começará jogando a partir da fase de oitavas de final.