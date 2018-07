Palmeiras pede mudança de local do jogo e aguarda FPF O Palmeiras fez nesta quarta-feira o pedido oficial para a mudança do local da partida contra o Atlético-MG, no dia 8 de novembro, mas a chance de sucesso é bem pequena. A falta de laudos do Allianz Parque deve fazer com que a Federação Paulista de Futebol vete a estreia da equipe em sua nova casa. O pedido é feito para a FPF, que, após aprovação, encaminha para a CBF alterar a tabela.