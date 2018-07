Palmeiras pede torcida paciente com Diego Souza

Cleiton Xavier saiu em defesa de Diego Souza nesta sexta-feira e pediu para a torcida palmeirense ter paciência com o jogador. Na quinta-feira, o meia foi vaiado quando foi substituído durante a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense e respondeu com gestos obscenos.

Veja também:

Diego Souza pode ser suspenso após ofender torcida

Danilo diz que vantagem do Palmeiras é considerável

"A cobrança sobre o Diego é muito grande. Mas ele é um dos jogadores mais importantes do nosso elenco, junto com o Marcos, e a torcida precisa ter um pouco de paciência com ele", afirmou Cleiton Xavier, em entrevista à TV Globo, acreditando que a torcida cobra muito de Diego Souza.

Apesar de defender o companheiro, Cleiton Xavier garantiu que Diego Souza sabe que errou e se arrependeu dos gestos obscenos. "Ele saiu de cabeça quente, Diego não é disso e está arrependido", disse.

Cleiton Xavier também minimizou as vaias dos torcedores e agradeceu o apoio recebido no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. "Foram apenas alguns torcedores. A torcida tem que apoiar até o final. E se ela apoiar, fica sempre mais forte", comentou.