Palmeiras pega Barcelona-EQU e pode encarar Santos nas quartas da Libertadores

A Conmebol definiu nesta quarta-feira, em sorteio realizado em sua sede, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Com cinco brasileiros ainda vivos no torneio, haverá um confronto entre equipes do País: Atlético-PR x Santos. E quem avançar desta disputa, poderá encontrar nas quartas outro time do Brasil, o Palmeiras, que encara o Barcelona-EQU.

O sorteio desta quarta dividiu seus dois potes entre campeões e vice-campeões dos grupos e também definiu o caminho das equipes até as finais. Trata-se de uma mudança no regulamento em relação aos anos anteriores quando os confrontos de oitavas já eram decididos pelas pontuações das equipes na fase de grupos.

E com este novo regulamento, Atlético-PR e Santos foram sorteados para se encontrar. Por ter sido o segundo colocado de seu grupo, o time paranaense vai fazer a primeira partida em casa, enquanto o segundo jogo será de mando paulista. As equipes já se enfrentaram no mata-mata da Libertadores em 2005, quando o Atlético-PR eliminou o Santos nas quartas.

Quem passar deste confronto poderá encarar o Palmeiras. Líder de seu grupo na fase anterior, o time paulista vai enfrentar o Barcelona-EQU, com o primeiro jogo realizado no Equador, e o segundo, em São Paulo.

A maior parte dos brasileiros, aliás, está do mesmo lado da chave. O Botafogo vai duelar com o Nacional, do Uruguai, com o primeiro jogo sendo realizado na casa do adversário, e a volta, no Rio. Se passar, pode ter pela frente o Grêmio, que enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina, também fazendo a primeira partida fora de casa.

Todos estes confrontos acontecem do mesmo lado da chave, o que significa que uma suposta semifinal poderia envolver duas destas equipes: Santos, Atlético-PR, Palmeiras, Grêmio e Botafogo.

Assim, o único outro brasileiro restante só poderá duelar com uma equipe do País na final. Trata-se do Atlético-MG, que terá pela frente nas oitavas o Jorge Wilstermann, da Bolívia, com o primeiro jogo realizado na casa do adversário. Se avançar, o time mineiro pode encarar nas quartas o River Plate, que agora pega o Guaraní-PAR.

Deste mesmo lado da chave, os dois confrontos restantes, e que não possuem nenhum brasileiro na briga. O San Lorenzo encara o Emelec, com a primeira partida realizada no Equador. Já o também argentino Lanús terá pela frente o The Strongest, com a ida disputada na altitude de La Paz.

As partidas de ida das oitavas de final da Libertadores acontecem nos dias 4, 5 e 6 de julho. A volta está programada para os dias 8, 9 e 10 de agosto.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores (os times que jogam a primeira partida em casa aparecem primeiro):

Guaraní-PAR x River Plate

Atlético-PR x Santos

Nacional-URU x Botafogo

Emelec x San Lorenzo

The Strongest x Lanús

Godoy Cruz x Grêmio

Barcelona-EQU x Palmeiras

Jorge Wilstermann x Atlético-MG