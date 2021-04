Palmeiras pega Defensa Y Justicia-ARG na Libertadores; São Paulo tem grupo fácil

O Palmeiras vai iniciar a sua defesa do título da Copa Libertadores no Grupo A, ao lado do Defensa Y Justicia-ARG, seu adversário também na final da Recopa Sul-Americana, Universitário-PER e o vencedor do duelo entre Grêmio e Independiente del Valle. O sorteio das oito chaves foi realizado, nesta sexta-feira, na sede da Conmebol. São Paulo, Internacional e Atlético-MG deram mais sorte e vão enfrentar adversários teoricamente mais fáceis e terão melhores condições de obter a classificação para as oitavas de final da principal competição sul-americana.

Leia Também Após casos de covid, Conmebol muda data e local do jogo do Grêmio

Três vezes campeão da competição, o São Paulo vai ter pela frente Racing-ARG, Sporting Cristal-PER e Rentistas-URU, enquanto os atleticanos, campeões em 2013, terão pela frente Cerro Porteño-PAR, América de Cáli-COL e Deportivo La Guaira-VEN.

Já o Internacional, teoricamente, tem como principal rival no Grupo B, o paraguaio Olímpia. Deportivo Táchira-VEN e Always Ready-BOL completam o grupo. O Flamengo, campeão em 2019 e atual campeão brasileiro, vai encarar LDU-EQU, Vélez Sarsfield-ARG e Unión La Calera-CHI. O Santos, se passar pelo San Lorenzo, a quem derrotou no primeiro jogo por 3 a 1, vai entrar na chave que tem Boca Juniors-ARG, Barcelona-EQU e The Strongest-BOL.

Veja todos os grupos da Libertadores:

Grupo A

Palmeiras

Defensa Y Justicia-ARG

Universitario-PER

G2 (Grêmio ou Independiente del Valle)

Grupo B

Olimpia-PAR

Internacional

Deportivo Táchira-VEN

Always Ready-BOL

Grupo C

Boca Juniors-ARG

Barcelona-EQU

The Strongest-BOL

G4 (Santos ou San Lorenzo)

Grupo D

River Plate-ARG

Independiente Santa Fé-COL

Fluminense

G3 (Bolívar ou Atlético Júnior)

Grupo E

São Paulo

Racing-ARG

Sporting Cristal-PER

Rentistas-URU

Grupo F

Nacional-URU

Universidad Católica-CHI

Argentinos Juniors-ARG

G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

Grupo G

Flamengo

LDU-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Unión La Calera-CHI

Grupo H

Cerro Porteño-PAR

Atlético-MG

América de Cáli-COL

Deportivo La Guaira-VEN