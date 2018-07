Palmeiras pegará América-MG em Londrina; Santa Cruz x Corinthians será em Cuiabá

A CBF confirmou nesta quinta-feira uma série de mudanças de mando nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Na mais esperada delas, a entidade e o América-MG anunciaram que o confronto do lanterna da competição diante do Palmeiras, no dia 9 de outubro, acontecerá no Estádio do Café, em Londrina.

Marcado inicialmente para o Independência, em Belo Horizonte, o duelo da 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro passou para o norte do Paraná, onde há muita torcida de clubes paulistas. O América-MG justificou a alteração dizendo que tratou-se de uma decisão econômica.

"Desde o primeiro turno da competição, o clube tem recebido insistentes convites para mandar jogos em outros estados, convites estes que foram prontamente recusados. Porém, neste momento, após ampla análise, o Conselho de Administração decidiu levar o jogo contra o Palmeiras para Londrina, por se tratar de uma proposta financeira altamente vantajosa", explicou em nota.

A ida do confronto para Londrina favorece o Palmeiras, que tem muito mais torcida na cidade do que em Belo Horizonte. O clube, no entanto, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, teoricamente, não poderia contar com torcedores em partidas como visitante. A tendência, então, é que os palmeirenses comprem mesmo os ingressos de mandante, destinados ao adversário.

SANTA CRUZ X CORINTHIANS

Quem também definiu a alteração de uma partida como mandante foi o Santa Cruz. Nesta quinta, a CBF anunciou que o time pernambucano não realizará o confronto diante do Corinthians, dia 12 de outubro, no Recife, mas sim em Cuiabá.

Do Arruda, onde a torcida do Santa Cruz costuma ir em peso, a partida passou para a Arena Pantanal, o que deve beneficiar o Corinthians. De acordo com a CBF, a alteração partiu de um pedido do mandante, com aceitação do time visitante.

OUTRAS MUDANÇAS

Ainda nesta quinta, a CBF revelou que o Flamengo escolheu o Pacaembu como sede da partida diante do Santa Cruz, dia 9 de outubro, que ainda não tinha local definido. Já o Atlético-MG decidiu levar sua partida diante do América-MG do Independência para o Mineirão, no dia 13 do mesmo mês.