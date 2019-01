Palmeiras perde com gol no fim, mas avança em 1º no Grupo 13 da Copa São Paulo

O Palmeiras não teve a mesma força ofensiva das partidas anteriores, mas fechou sua participação na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior garantindo a classificação como líder do Grupo 13, disputado na Arena Capivari. Contra os anfitriões do Capivariano, o alviverde foi derrotado por 1 a 0, com gol no último lance.

Mesmo assim, a campanha foi suficiente para assegurar a liderança com seis pontos, superando no saldo de gols o Galvez-AC, que avançou em segundo. XV de Piracicaba e Capivariano, ambos com três pontos, dão adeus à competição.

Apesar de não ter marcado nenhum gol, não faltaram chances. O Palmeiras pressionou durante toda a partida, especialmente no primeiro tempo, quando chegou a marcar dois gols que foram anulados, com Gabriel Verón e Esteves.

Na etapa final, o meia japonês Sasaki teve a bola do jogo dentro da área, mas escorregou e não conseguiu finalizar. No último lance da partida, Luiz Otávio, do Capivariano, aproveitou rebote do goleiro e fez a festa da torcida local.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Vitória, segundo colocado do Grupo 14. O Galvez pega a Desportiva-ES, que passou como líder dessa chave.

CLASSIFICADOS

Nesta quarta-feira, avançaram os seguintes times: Ponte Preta, Mirassol, Votuporanguense, Guarani, Desportiva-ES, Trindade-GO, Botafogo-SP, Visão Celeste-RN, CSA, Coritiba, Vasco, Juventude, Juventus, Flamengo, Figueirense, Taquaritinga, Andradina, Legião-DF, Vitória, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Londrina, Atlético Tubarão, Avaí, Rio Claro, Velo Clube, Comercial e Galvez-AC.

Os outros times classificados são: Corinthians, Ituano, Portuguesa, Internacional, Goiás, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax, Fluminense, Red Bull, Porto-PE, Cuiabá, Cruzeiro, Atlântico-BA, Botafogo e América-MG.

RESULTADOS DO DIA

Ceilândia-DF 1 x 5 Ponte Preta

FF Sports-AL 1 x 1 Vitória da Conquista-BA

Legião-DF 0 x 1 Mirassol

Trem-AP 0 x 3 Batatais

Boavista-RJ 0 x 6 Guarani

Desportiva Ferroviária-ES 2 x 1 Grêmio Novorizontino

Ríver-PI 0 x 2 Trindade-GO

CRB-AL 0 x 5 Botafogo-SP

Queimadense-PB 1 x 7 Sertãozinho

Visão Celeste-RN 2 x 0 Uberlândia

São Bernardo 0 x 1 CSA-AL

Confiança-SE 0 x 2 Taboão da Serra

Guarulhos 2 x 0 Madureira

Taubaté 0 x 1 Vasco

Real Desportivo Ariquemes-RO 1 x 0 Bragantino

Inter de Limeira 4 x 3 América-RN

São Bento 1 x 0 Santa Cruz-PE

São José-RS 0 x 1 Rio Preto

Andradina-SP 2 x 1 Ceará

Vocem-SP 0 x 0 Sport Recife

Osvaldo Cruz 1 x 2 Atlético-GO

Votuporanguense 1 x 4 Internacional

Taquaritinga 2 x 2 Bahia

União Barbarense 0 x 1 Vitória

Jaguariúna 0 x 4 Flamengo

Itapirense 2 x 3 Figueirense

Primavera-SP 1 x 1 Fortaleza

Desportivo Brasil-SP 0 x 0 Remo

EC São Bernardo 2 x 2 ABC

Elosport 1 x 4 Londrina

Flamengo de Guarulhos 1 x 2 Coritiba

Carajás-PA 0 x 5 Tubarão-SC

Manthiqueira-SP 1 x 1 Juventude

Juventus-SP 2 x 3 Avaí

Nacional-SP 1 x 1 Goiás

Holanda-AM 0 x 3 Serra-ES

Rio Claro 3 x 1 Marília-MA

Penapolense 0 x 2 Chapecoense

CS Paraibano-PB 1 x 1 Comercial-SP

Ferroviária-SP 2 x 2 São Paulo

Velo Clube-SP 2 x 1 Náutico

Galvez-AC 2 x 0 XV de Piracicaba

Tupã 2 x 5 Athetico-PR

Capivariano-SP 1 x 0 Palmeiras