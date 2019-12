Palmeiras conquista o título da Supercopa Sub-17 sobre o Flamengo no Maracanã

O time principal do Palmeiras não ganhou uma taça sequer em 2019, mas as categorias de base seguem dando muitas alegrias nesta temporada. Nesta quinta-feira, o time sub-17 faturou o título da Supercopa do Brasil da categoria mesmo sendo derrotado por 3 a 2 pelo Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A conquista aconteceu porque no jogo de ida, na semana passada, no Pacaembu, em São Paulo, a vitória alviverde havia sido pelo placar de 2 a 0.

A Supercopa do Brasil Sub-17 foi disputada pela primeira vez nesta temporada. O Palmeiras ganhou o direito de disputá-la por ter vencido a Copa do Brasil da categoria - bateu o São Paulo na final. Já o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro com dois triunfos sobre o Corinthians na decisão.

Em campo, com o Maracanã completamente vazio no primeiro tempo, mas com vários torcedores do Flamengo na segunda etapa por conta da proximidade do horário do jogo contra o Avaí, à noite, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e aumentou a sua vantagem no confronto com o gol de Gabriel Silva.

Na volta do intervalo, o Flamengo precisava fazer três gols para levar a decisão para os pênaltis e de forma avassaladora conseguiu dois em apenas dois minutos, com Lázaro e Carlos Daniel (contra). Só que o Palmeiras segurou a pressão e obteve o empate aos 30 com um belo gol de letra de Lucas Bahia. Nos acréscimos, o time carioca fez o terceiro novamente com Lázaro, mas não teve mais tempo.