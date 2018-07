Palmeiras perde dois mandos e pode jogar pelo acesso fora de São Paulo

SÃO PAULO - O Palmeiras foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira e perdeu dois mandos de campo na disputa da Série B do Brasileiro. A pena foi aplicada por causa da briga envolvendo torcedores de duas organizadas do clube em jogo contra o Guaratinguetá, fora de casa, no dia 27 de julho, ainda pelo primeiro turno do campeonato. Como a decisão foi em última instância, não cabe recurso aos palmeirenses.

Com isso, o Palmeiras não poderá jogar no Pacaembu contra Figueirense, em 8 de outubro, e o próprio Guaratinguetá, três dias depois. A punição não vale, no entanto, para a partida deste sábado, diante do América-RN, também em São Paulo, pois os ingressos para esse confronto já começaram a ser vendidos e não é mais possível mudar o local.

A punição do STJD, porém, pode atrapalhar o sonho do torcedor palmeirense de comemorar o acesso antecipado na Série B dentro do Pacaembu, onde o time tem mandado seus jogos nesta temporada. Líder disparado do campeonato, o Palmeiras já faz as contas para garantir a volta à divisão de elite do futebol brasileiro nas próximas rodadas.

Agora, depois de enfrentar o América-RN neste sábado, o Palmeiras só voltará a jogar no Pacaembu no dia 26 de outubro, quando pega o São Caetano pela 32ª rodada da Série B. Até lá, é possível que já tenha garantido o acesso - assim, a torcida palmeirense teria que comemorar fora de casa.