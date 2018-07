Palmeiras perde e iminência de queda para a Série B vira piada na internet

SÃO PAULO - A nova derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, por 3 a 2 diante do Fluminense em Presidente Prudente, neste domingo, 11, tornou mais remotas as chances de o clube se livrar do rebaixamento para a Série B.

Com apenas 33 pontos, o time está a sete pontos do Bahia, o primeiro fora da zona do descenso, e precisa ganhar as três partidas restantes e ainda torcer pela derrota dos adversários.

Por meio da ferramenta Storify, o Estadão.com.br reuniu os comentários dos torcedores e rivais dos palmeirenses nas redes sociais.