Palmeiras perde e pega Santos nas quartas; Ituano evita queda no fim

SÃO PAULO - O Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Ituano, em Itu, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com todos os gols marcados no segundo tempo e o decisivo feito pela equipe do interior aos 46 minutos, o alviverde terminou em sexto lugar na competição e pegará agora o Santos, fora de casa, pelas quartas de final. Ameaçado pelo rebaixamento, o Ituano venceu de forma dramática, se salvou da queda com muita luta e graças a duas falhas do goleiro palmeirense Bruno, que substituiu o contundido Fernando Prass logo nos primeiros minutos de jogo. Pela equipe do interior, Fernando Gabriel e Marcão fizeram os gols. Pelo lado do alviverde, Tiago Real marcou.

Em busca de vaga no G-4, o Palmeiras decidiu entrar em campo com alguns jogadores que vêm atuando na equipe titular. Em virtude da maratona de jogos, que envolve também a Copa Libertadores, o técnico Gilson Kleina poupou, no entanto, o meia Ronny e os volantes Márcio Araújo e Marcelo Oliveira.

O zagueiro André Luiz, o lateral-direito Ayrton e o volante Charles não jogaram por estarem suspensos com três cartões amarelos. De fora, em recuperação de contusão, ainda ficaram os meias Valdivia e Patrick Vieira, o atacante Kleber e o zagueiro Leandro Amaro.

O JOGO

Logo aos 2 minutos, em jogada bem trabalhada pela equipe alviverde, Tiago Real deixou a bola limpa para Wesley mandar para o gol na entrada da grande área. O meio-campista chutou forte e com perigo, mas a bola foi por cima e para fora, para alívio do goleiro Anderson e da torcida de Itu.

O jogo seguiu disputado, com o Ituano também tentando responder aos ataques do Palmeiras. Em um deles, num choque entre o atacante Thiago Bezerra, Fernando Prass levou a pior e precisou ser substituído aos 14 minutos pelo goleiro Bruno. O titular desceu para o vestiário chorando muito e voltou para assistir à partida, do banco de reservas, com uma tipoia no ombro.

Aos 17, logo após a substituição palmeirense, a equipe da capital paulista teve uma chance incrível, mais uma vez perdida por Wesley. Depois de um belo lançamento do lateral Juninho, o atacante Vinícius apareceu livre na área do Ituano e rolou a bola para o meio-campista. Apesar de Wesley chutar colocado, a bola passou raspando a trave pelo lado esquerdo do gol.

Depois deste ataque do Palmeiras, o jogo teve menos lances intensos até os 41 minutos, quando o meia-atacante Fernando Gabriel quase abriu o marcador para o Ituano. Ele soltou um chute forte de fora da área, mas a bola bateu no travessão, com o goleiro Bruno já batido. O Palmeiras ainda respondeu aos 43 com Léo Gago, mas o volante chutou a bola por cima do gol de Anderson. Ao final da primeira etapa, o empate pareceu justo, mas não faltaram oportunidades para a abertura do placar.

SEGUNDO TEMPO

Para a segunda etapa, só o Palmeiras mudou na volta, com a entrada de Vilson no lugar do volante João Denoni. E a primeira grande chance de gol foi do alviverde, aos 4 minutos, depois de um chute cruzado perigoso do jovem atacante Vinícius, fazendo com que a bola raspasse o pé da trave de Anderson.

O alviverde voltou sufocando o Ituano e, aos 5 minutos, numa falta bem batida, Léo Gago mandou uma bomba e acertou o travessão. Em seguida, num outro ataque, aos 6, a equipe da capital paulista teve um pênalti não marcado a seu favor, depois de um chute do lateral Weldinho interceptado com a mão pelo volante Marcinho Guerreiro na grande área.

Aos 12, em novo chute forte de Léo Gago em cobrança de falta, o goleiro do Ituano impediu a abertura do marcador. Com grande reflexo, Anderson espalmou a bola para alívio da torcida local. A despeito de o Palmeiras dominar amplamente a partida no segundo tempo, foi o Ituano que marcou o primeiro gol aos 24. Numa falta cobrada por Fernando Gabriel, o goleiro Bruno estava mal posicionado e foi encoberto pela bola, lembrando seus piores momentos do Brasileirão do ano passado.

A resposta da equipe paulistana veio logo em seguida, aos 25, com o meia Tiago Real. Ele recebeu a bola na entrada da grande área e mandou um chute forte, sem chances para Anderson: 1 a 1. Aos 30, o Palmeiras quase ampliou o placar com Léo Gago. Ele recebeu passe de Leandro e chutou cruzado, com a bola passando rente ao poste, em mais uma chance clara desperdiçada.

Aos 38, Fernando Gabriel levou grande perigo para o Palmeiras em uma cobrança de falta. Ele cobrou com categoria, mas a bola acertou o travessão, para desespero da torcida local. Desesperado e lutando muito para não cair para a série A-2, o Ituano pressionou demais nos minutos finais, com várias jogadas de perigo para a defesa palmeirense. A luta dramática foi compensada aos 46 minutos, com nova falha de Bruno, que aos 44, havia feito uma defesa milagrosa.

Depois de um chute forte de Fernando Gabriel, o goleiro alviverde espalmou a bola para o centro, em vez de mandá-la para o lado. De cara para o gol, Marcão, que havia entrado poucos minutos antes, não vacilou e marcou o segundo gol do Ituano, decretando o placar final do jogo e uma verdadeira histeria na torcida local.

ITUANO 2 X 1 PALMEIRAS

ITUANO - Anderson; Leandro Silva, Cléber, Vitor Hugo e Patrick; Marcinho Guerreiro, Paulinho (Marinho), Cambará e Fernando Gabriel; Tiago Bezerra e Kleiton Domingues (Marcão). Técnico: Doriva.

PALMEIRAS - Fernando Prass (Bruno); Weldinho, Henrique, Maurício Ramos e Juninho; João Denoni (Vilson), Léo Gago, Tiago Real e Wesley (Maikon Leite); Leandro e Vinicius. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Fernando Gabriel, aos 24, Thiago Real, aos 25, e Marcão, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, João Denoni, Juninho e Léo Gago.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dr. Novelli Junior, em Itu.