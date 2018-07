Palmeiras perde em casa e São Paulo tem virada heroica; veja gols

O Brasileirão já tem o campeão, mas nem por isso as emoções chegaram ao fim. A 37ª rodada teve um dos jogos mais emocionantes de toda a competição: a virada no fim do São Paulo sobre o Figueirense no Morumbi, por 3 a 2. Em São Januário, após um dilúvio que quase adiou a partida, o Vasco bateu o Santos por 1 a 0 e mantém viva esperança de continuar na Série A em 2015.

O Palmeiras, em casa, foi derrotado para o Coritiba por 2 a 0, e agora aposta todas as suas forças na final da Copa do Brasil contra o Santos, na quarta-feira. Assista a gols do final de semana.

VASCO 1 X 0 SANTOS

GRÊMIO 2 X 1 ATLÉTICO

PALMEIRAS 0 X 2 CORITIBA

CRUZEIRO 3 X 0 JOINVILLE

SÃO PAULO 3 X 2 FIGUEIRENSE

FLUMINENSE 1 X 1 INTERNACIONAL