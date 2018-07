Palmeiras perde, mas gol salvador no outro jogo garante 1º lugar ao clube

SÃO PAULO - O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Sporting Cristal, nesta quinta-feira à noite, e saiu de campo como segundo colocado do Grupo 2 da Libertadores. Só não contava que no último lance em Assunção, o Libertad fosse reduzir a vitória do Tigre, perdendo por 5 a 3, e devolvesse a primeira posição para o Palmeiras.

Isso porque o gol do Libertad fez o Tigre terminar a fase de classificação com nove pontos e saldo negativo de um gol. O Palmeiras teve a mesma pontuação, mas saldo zero - no números de gols pró, a vantagem era argentina. O Libertad terminou com oito pontos e foi o único com saldo positivo - um gol. Já o Sporting Cristal foi o último também com oito pontos.

A combinação de resultados faz o Palmeiras ser sétimo ou oitavo melhor segundo colocado. Seus possíveis adversários são Real Garcilaso (Peru), se ficar em sétimo, ou Tijuana (México), no caso de ser o oitavo. Falta só a definição do Grupo 8, de Fluminense e Grêmio.

O JOGO - O Palmeiras entrou em campo classificado e com um uniforme mais escuro que o habitual, em tom muito parecido que o do Sporting Cristal, dificultando a diferenciação de quem era quem. No gramado, distinguia-se o time peruano por ser este o mais ofensivo na primeira etapa.

Não que isso significasse muito risco ao gol defendido por Fernando Prass. Aos 6 minutos, Lobatón bateu falta direto e o goleiro defendeu. Aos 42, Rengifo recebeu na marca do pênalti, livre, mas mandou por isso. E essas foram todas as chances reais de o placar ser modificado no primeiro tempo.

Como tem sido de praxe, o Palmeiras sofria pela baixa qualidade técnica, mas compensava com garra. Para piorar a situação, Ronny foi barrado no vestiário, com amidalite, e deu lugar ao desconhecido Emerson. O atacante, de 21 anos, estreava pelo clube alviverde. Foi contratado junto ao Guarany de Sobral-CE.

Mas o novato ficou perdido em campo e rendeu pouco. A exigência foi ainda maior na segunda etapa, depois que o Sporting Cristal abriu o placar. O Palmeiras voltou do intervalo com uma camisa mais clara e deu azar de roupa nova. Irven Ávila arriscou de longe e acertou o ângulo de Fernando Prass aos 3 minutos para fazer 1 a 0.

Como o Tigre vencia bem em Assunção, o Palmeiras precisava marcar um gol para não perder o primeiro lugar. Foi por isso que entraram Maikon Leite e Tiago Real nos lugares de Charles e Marcelo Oliveira. O atacante, que voltava de lesão, teve as únicas chances reais de gol. Para não perder o costume, desperdiçou a primeira, chutando muito para longe. Nos acréscimos, chutou com o goleiro adiantado, mas Caio não conseguiu desviar de cabeça.

FICHA TÉCNICA:

SPORTING CRISTAL 1 x 0 PALMEIRAS

SPORTING CRISTAL - Penny; Uribe, Revoredo, Ayr e Valverde; Cazulo, Lobatón (Sheput), Ross (Chiroque) e Calcaterra; Ávila e Rengifo (Carpio).

Técnico - Roberto Mosquera.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Ayrton, Vilson, Mauricio Ramos e Marcelo Oliveira (Tiago Real); Márcio Araújo, Charles (Maikon Leite), Souza e Juninho; Emerson (Wendel) e Caio.

Técnico - Gilson Kleina.

GOL - Ávila, aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Enrique Osses (Chile)

CARTÕES AMARELOS - Maikon Leite, Charles, Emerson, Valverde e Cazulo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Manuel Grau, em Lima (Peru).