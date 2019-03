Palmeiras perde meia Moisés para o clássico com o São Paulo, no sábado

O Palmeiras não poderá contar com o meia Moisés para o clássico do próximo sábado, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) definiu nesta segunda-feira a punição de um jogo de suspensão por ele ter se envolvido em uma confusão com o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, que também recebeu a mesma pena.

No clássico entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, os dois trocaram agressões no fim do primeiro tempo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não deu cartão amarelo. Apesar disso, a dupla foi denunciada pelo episódio e poderia ter recebido de quatro a 12 jogos de suspensão, porém no julgamento os auditores optaram por diminuir a pena e aplicar uma partida de suspensão para os dois.

Caso o Palmeiras não tente o efeito suspensivo, não poderá escalar Moisés para o clássico com o São Paulo. A partida será sábado, no Pacaembu, já que o Morumbi está sem condições de receber partidas. O estádio foi danificado semanas atrás por uma enchente, que inundou a zona mista e causou problemas nos vestiários que são usados pelas equipes.

TREINO

O Palmeiras encerrou nesta segunda-feira à tarde a preparação para enfrentar o Melgar na terça, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque. O técnico Luiz Felipe Scolari definiu a formação com um treino fechado na Academia de Futebol.