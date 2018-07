Palmeiras 'perde' para Corinthians em torcida na estreia de estádio

A noite de quarta-feira realmente não foi como o torcedor do Palmeiras esperava. Depois de muita festa e expectativa, o time perdeu para o Sport na estreia de seu novo estádio e viu o risco de rebaixamento voltar a atormentar a equipe no Brasileirão . Além disso, o clube foi "derrotado" pelo rival Corinthians , que no primeiro jogo do Itaquerão , no mês de maio, foi acompanhado por 36.123 torcedores, quase 200 pessoas a mais do que a partida entre Palmeiras e Sport

Com um público de 35.939, não dá para dizer que a torcida do Palmeiras não "fez a sua parte", já que comprou todos os 35.000 ingressos disponíveis para o duelo com o Sport. Porém, por causa da baixa adesão de torcedores do time pernambucano, não superou os pouco mais de 36.000 pagantes da partida entre Corinthians e Figueirense, no dia 18 de maio, quando, assim como o Sport, os catarinenses surpreenderam os paulistas e estragaram a festa dos torcedores. Apesar disso, o Palmeiras pode comemorar o fato de ter superado o rival na renda do jogo, com quase R$ 2 milhões a mais.

Mesmo registrando bons públicos, Palmeiras e Corinthians ficaram longe de um recorde de torcedores na estreia ou reestreia de um estádio recentemente. No primeiro jogo da Arena Grêmio, no dia 8 de dezembro de 2012, 60.540 pessoas acompanharam a vitória do time gaúcho para cima do Hamburgo, da Alemanha, na reedição da final do Mundial de Clubes de 1983.

Em 2013, 57.280 torcedores lotaram as arquibancadas do Maracanã para acompanhar Brasil e Inglaterra, na reabertura do estádio, que posteriormente seria sede de jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Já no Mineirão, que passou por processo semelhante, 52.980 pessoas acompanharam ao clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro. Outros estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo não tiveram o mesmo "sucesso" de público, já que, como estavam em fase final de obras, não tiveram todos os setores liberados para os torcedores. No Beira-Rio, por exemplo, o jogo entre Internacional e Caxias, primeiro evento-teste do local, foi acompanhado por pouco mais de 10 mil pessoas.