Palmeiras perde para o Náutico e dá mais um passo rumo ao rebaixamento

RECIFE - A situação do Palmeiras é cada vez mais desesperadora no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Náutico, nos Aflitos, neste domingo, o atual campeão da Copa do Brasil segue na zona de rebaixamento, agora nove pontos atrás do Bahia, primeiro clube fora da degola. Kieza, logo no começo do jogo, foi o autor do único gol da partida.

Com a derrota, o Palmeiras segue com 26 pontos, na 18.ª posição. Já o Náutico chega aos 40 pontos e assume o nono lugar.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Termina a partida!

45min - Três minutos de acréscimo!

43min - Palmeiras tenta pressionar no desespero, mas não cria perigo.

38min - Vinícius tenta batida cruzada e Felipe faz defesa com os pés.

37min - Palmeiras tenta pressionar o Náutico na final da partida.

36min - Martinez tenta cobrança de falta por cima da barreira, mas manda por cima do gol.

33min - Última alteração no Palmeiras: sai Obina, entra Vinícius, jovem da base alviverde.

30min - Náutico utiliza a vantagem de ter um homem a mais em campo e toca a bola, deixando o tempo passar.

27min - As alterações de Gilson Kleina não surtem efeito e o time não consegue criar perigo ao Náutico.

23min - Palmeiras segue desorganizado em campo.

22min - Mais uma alteração no Palmeiras: sai Mazinho, entra Patrick Vieira.

21min - Obina faz jogada individual, arrisca de fora da área, mas manda para longe do gol.

20min - Agora com um a mais, o Náutico mantém a posse de bola no campo do Palmeiras.

18min - Thiago Heleno faz falta dura em Araújo, para o ataque do Náutico e recebe o cartão vermelho! Está expulso o zagueiro do Palmeiras!

16min - Palmeiras erra muitos passes e nao consegue construir jogadas ofensivas.

14min - Alteração no Náutico: sai Alessandro, entra Alemão.

13min - Precisando empatar e virar o jogo, Gilson Kleina faz a primeira alteração: sai Márcio Araújo, entra Betinho.

11min - Obina cai na área e pede pênalti, mas o juiz só manda o jogo seguir.

10min - O Náutico sai novamente em contra-ataque, Rhayner recebe e bate na trave! Quase gol do Náutico!

8min - Em rápida troca de passes, Araújo bate no canto e Bruno faz a defesa.

6min - Palmeiras tenta pressionar, enquanto o Náutico espera para sair em contra-ataque.

4min - Martinez arrisca de muito longe, mas manda por cima do gol de Bruno.

2min - Tiago Real bate para dentro da área, direto nas mãos do goleiro.

2min - Márcio Araújo tenta arrancar pelo meio, mas é parado com falta.

0min - Recomeça o jogo! Alteração no Náutico: sai Rogerinho, entra Josa.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: O Palmeiras começou melhor o jogo, pressionando o Náutico, teve duas oportunidades de abrir o placar. Como diz o ditado, quem não faz toma. No primeiro contra-ataque, Kieza deixou Thiago Heleno no chão e abriu o placar para os donos da casa. Após levar o gol, o time palmeirense se perdeu e não conseguiu mais criar jogadas ofensivas.

46min - Acabou o primeiro tempo!

45min - Obina arranca pelo meio e chuta de fora da área, mas a bola passa por cima do gol de Felipe.

44min - Tiago Real tenta cobrança de falta, mas a bola bate na barreira e sai pela linha de fundo.

43min - Mazinho tenta cobrança de falta, mas bate fraco e Felipe faz fácil defesa.

41min - Martinez comete falta e recebe o cartão amarelo.

37min - Rogério fica caído no gramado e pede atendimento médico.

33min - Mazinho cobra falta para a área e o bandeira marca impedimento do zagueiro Leandro Amaro.

32min - Náutico melhora na partida e pressiona o Palmeiras no campo de defesa.

28min - Araújo recebe falta de Leandro Amaro, que tambem recebe o amarelo.

27min - Thiago Heleno faz falta sobre Rogerinho e recebe o primeiro amarelo da partida. Suspenso, não poderá atuar na próxima rodada contra o Bahia.

25min - Artur arrisca de longe, manda para fora e desperdiça um bom ataque palmeirense.

24min - Náutico chega com perigo no gol do Palmeiras. Kieza arrisca de fora da área, a bola desvia e sai pela linha de fundo.

22min - Rhayner cobra falta, mas a bola vai direto nas mãos de Bruno.

18min - Após boa troca de passes, Juninho recebe na área, mas bate para longe do gol.

17min - Palmeiras sente o gol tomado e não consegue jogar.

13min - GOOOOOOOOOOOLL DO NÁUTICO!! Em contra-ataque rápido, Kieza deixa o Thiago Heleno no chão e bate no canto de Bruno.

12min - Pelo alto, Obina divide com o goleiro, ganha e bate para o gol vazio, mas o zagueiro salva em cima da linha. Seria o primeiro gol do Palmeiras.

11min - Rogério tenta de fora da área mas manda do cima do gol.

9min - Palmeiras segue pressionando o Náutico no campo de defesa.

7min - Artur chega na linha de fundo e rola para trás, mas Tiago Real não consegue aproveitar.

6min - Palmeiras adianta a marcaçao e cria dificuldades para os donos da casa saírem jogando.

4min - Palmeiras começa o jogo com boa velocidade e cria mais perido a zaga do Náutico.

2min - Obina ganha do zagueiro e rola para Luan, que bate em cima do goleiro e cria a primeira oportunidade de gol para o Palmeiras.

0min - Começou a partida nos Aflitos!

ESCALAÇÕES

NÁUTICO: Felipe; Alessandro, Jean Rolt, Douglas Santos e Alison; Elicarlos, Martinez e Rogério e Araújo; Rhayner e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

PALMEIRAS: Bruno; Artur, Thiago Heleno, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, João Denoni, Mazinho e Tiago Real; Luan e Obina. Técnico: Gilson Kleina.