Palmeiras perde para o Náutico e segue rumo ao rebaixamento do Brasileirão

RECIFE - O Palmeiras deu neste domingo mais um passo em direção ao rebaixamento. Perdeu para o Náutico por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, no Recife, e deixou escapar a oportunidade de aproximar-se dos rivais mais próximos na luta para não cair. Assim, faltando agora apenas oito rodadas para o final do Brasileirão, a situação palmeirense é dramática.

Depois de sofrer a sua terceira derrota seguida - antes, tinha perdido para São Paulo e Coritiba -, o Palmeiras segue com os mesmos 26 pontos, ainda em 18º lugar no campeonato. Está nove pontos atrás do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, justamente o seu próximo adversário, quarta-feira, em Salvador. O Náutico, por sua vez, foi a 40, afastando o risco de queda.

A tarefa palmeirense neste domingo foi dificultada pelos desfalques de Henrique, Maurício Ramos, Marcos Assunção, Correa, Valdivia, Maikon Leite, Barcos e Daniel Carvalho - somente o último seria reserva. Para completar, o Náutico costuma ser muito forte nos Aflitos, onde somou a 11ª vitória em 15 jogos nesta edição do Brasileirão.

O JOGO

Ciente de que só uma vitória manteria viva a já pequena esperança de escapar do rebaixamento, o Palmeiras começou pressionando. Aos 2 minutos, Obina roubou a bola perto da aérea do Náutico e passou-a para o capitão Luan, que chutou em cima do goleiro. O time paulista marcava sobre pressão e não deixava o Náutico jogar. Aos 11, Obina recebeu cruzamento e cabeceou, a bola sobrou para ele mesmo, que bateu para o defensor salvar em cima da linha do gol.

Até então, o Náutico limitava-se a buscar o contra-ataque. Mas, aos 14 minutos, Kieza recebeu em velocidade no meio da área e partiu para esquerda, cortou Thiago Heleno e bateu cruzado. Gol do Náutico. Depois do time pernambucano ter aberto o placar, o Palmeiras não manteve o ímpeto inicial e, pior, ficou aflito na defesa. Em jogadas consecutivas, seus dois zagueiros, Thiago Heleno e Leandro Amaro, receberam cartão amarelo.

Sem Marcos Assunção para bater as faltas, Tiago Real e Mazinho revezaram-se nas cobranças, mas sem a efetividade do volante, que ficou de fora por causa de dores no joelho. A atuação de Obina também não fez a torcida esquecer o atacante Barcos, que está na seleção da Argentina.

O Náutico voltou no segundo tempo querendo manter o resultado. O técnico Gallo substituiu o atacante Rogério pelo volante Josa. O que não mudou foi o nervosismo da defesa palmeirense. Aos 8 minutos, Leandro Amaro saiu jogando errado e entregou para Araújo, que entrou na área e chutou rasteiro para defesa do goleiro Bruno.

No minuto seguinte, o Palmeiras cobrou falta próxima à linha de fundo do Náutico, a defesa tirou e a bola sobrou para o volante João Denoni. Ele, então, perdeu a bola e proporcionou perigoso contra-ataque que terminou com bola na trave palmeirense.

O técnico Gilson Kleina fez, em seguida, alteração inversa à de seu rival. Tirou o volante Márcio Araújo e colocou o atacante Betinho. Mas logo após ele ter colocado o time à frente, o zagueiro Thiago Heleno foi expulso ao dar um carrinho perigoso.

Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras continuou brigando, mas sofria com os contra-ataques perigosos do Náutico. Em dois lances consecutivos, aos 37 minutos, o time paulista levou perigo, com Luan e Vinícius. A vontade dos jogadores, no entanto, não foi suficiente: nova derrota palmeirense e o rebaixamento cada vez mais perto.

NÁUTICO 1 X 0 PALMEIRAS

NÁUTICO - Felipe; Alessandro (Alemão), Jean Rolt, Alisson e Douglas Santos; Elicarlos, Rogério (Josa), Rhayner e Martinez; Araújo (Rogerinho) e Kieza. Técnico - Gallo.

PALMEIRAS - Bruno; Artur, Leandro Amaro, Thiago Heleno e Juninho; Márcio Araújo (Betinho), João Denoni, Tiago Real e Mazinho (Patrick Vieira); Luan e Obina (Vinícius). Técnico - Gilson Kleina.

GOL - Kieza, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno, Leandro Amaro, Juninho, Patrick Vieira, Martinez, Alessandro e Douglas.

CARTÃO VERMLEHO - Thiago Heleno.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Termina a partida!

45min - Três minutos de acréscimo!

43min - Palmeiras tenta pressionar no desespero, mas não cria perigo.

38min - Vinícius tenta batida cruzada e Felipe faz defesa com os pés.

37min - Palmeiras tenta pressionar o Náutico na final da partida.

36min - Martinez tenta cobrança de falta por cima da barreira, mas manda por cima do gol.

33min - Última alteração no Palmeiras: sai Obina, entra Vinícius, jovem da base alviverde.

30min - Náutico utiliza a vantagem de ter um homem a mais em campo e toca a bola, deixando o tempo passar.

27min - As alterações de Gilson Kleina não surtem efeito e o time não consegue criar perigo ao Náutico.

23min - Palmeiras segue desorganizado em campo.

22min - Mais uma alteração no Palmeiras: sai Mazinho, entra Patrick Vieira.

21min - Obina faz jogada individual, arrisca de fora da área, mas manda para longe do gol.

20min - Agora com um a mais, o Náutico mantém a posse de bola no campo do Palmeiras.

18min - Thiago Heleno faz falta dura em Araújo, para o ataque do Náutico e recebe o cartão vermelho! Está expulso o zagueiro do Palmeiras!

16min - Palmeiras erra muitos passes e nao consegue construir jogadas ofensivas.

14min - Alteração no Náutico: sai Alessandro, entra Alemão.

13min - Precisando empatar e virar o jogo, Gilson Kleina faz a primeira alteração: sai Márcio Araújo, entra Betinho.

11min - Obina cai na área e pede pênalti, mas o juiz só manda o jogo seguir.

10min - O Náutico sai novamente em contra-ataque, Rhayner recebe e bate na trave! Quase gol do Náutico!

8min - Em rápida troca de passes, Araújo bate no canto e Bruno faz a defesa.

6min - Palmeiras tenta pressionar, enquanto o Náutico espera para sair em contra-ataque.

4min - Martinez arrisca de muito longe, mas manda por cima do gol de Bruno.

2min - Tiago Real bate para dentro da área, direto nas mãos do goleiro.

2min - Márcio Araújo tenta arrancar pelo meio, mas é parado com falta.

0min - Recomeça o jogo! Alteração no Náutico: sai Rogerinho, entra Josa.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: O Palmeiras começou melhor o jogo, pressionando o Náutico, teve duas oportunidades de abrir o placar. Como diz o ditado, quem não faz toma. No primeiro contra-ataque, Kieza deixou Thiago Heleno no chão e abriu o placar para os donos da casa. Após levar o gol, o time palmeirense se perdeu e não conseguiu mais criar jogadas ofensivas.

46min - Acabou o primeiro tempo!

45min - Obina arranca pelo meio e chuta de fora da área, mas a bola passa por cima do gol de Felipe.

44min - Tiago Real tenta cobrança de falta, mas a bola bate na barreira e sai pela linha de fundo.

43min - Mazinho tenta cobrança de falta, mas bate fraco e Felipe faz fácil defesa.

41min - Martinez comete falta e recebe o cartão amarelo.

37min - Rogério fica caído no gramado e pede atendimento médico.

33min - Mazinho cobra falta para a área e o bandeira marca impedimento do zagueiro Leandro Amaro.

32min - Náutico melhora na partida e pressiona o Palmeiras no campo de defesa.

28min - Araújo recebe falta de Leandro Amaro, que tambem recebe o amarelo.

27min - Thiago Heleno faz falta sobre Rogerinho e recebe o primeiro amarelo da partida. Suspenso, não poderá atuar na próxima rodada contra o Bahia.

25min - Artur arrisca de longe, manda para fora e desperdiça um bom ataque palmeirense.

24min - Náutico chega com perigo no gol do Palmeiras. Kieza arrisca de fora da área, a bola desvia e sai pela linha de fundo.

22min - Rhayner cobra falta, mas a bola vai direto nas mãos de Bruno.

18min - Após boa troca de passes, Juninho recebe na área, mas bate para longe do gol.

17min - Palmeiras sente o gol tomado e não consegue jogar.

13min - GOOOOOOOOOOOLL DO NÁUTICO!! Em contra-ataque rápido, Kieza deixa o Thiago Heleno no chão e bate no canto de Bruno.

12min - Pelo alto, Obina divide com o goleiro, ganha e bate para o gol vazio, mas o zagueiro salva em cima da linha. Seria o primeiro gol do Palmeiras.

11min - Rogério tenta de fora da área mas manda do cima do gol.

9min - Palmeiras segue pressionando o Náutico no campo de defesa.

7min - Artur chega na linha de fundo e rola para trás, mas Tiago Real não consegue aproveitar.

6min - Palmeiras adianta a marcaçao e cria dificuldades para os donos da casa saírem jogando.

4min - Palmeiras começa o jogo com boa velocidade e cria mais perido a zaga do Náutico.

2min - Obina ganha do zagueiro e rola para Luan, que bate em cima do goleiro e cria a primeira oportunidade de gol para o Palmeiras.

0min - Começou a partida nos Aflitos!