Palmeiras perde para o River Plate, mas segura pressão e vai à final da Libertadores

Foi um sufoco que até mesmo o mais pessimista dos torcedores do Palmeiras não esperava passar. O time jogou um péssimo futebol, foi totalmente dominado pelo River Plate, nesta terça-feira, no Allianz Parque, perdeu por 2 a 0, e só se garantiu na sonhada final da Libertadores porque vencera por 3 a 0 na semana passada. O sofrimento foi do início ao fim da partida, mas a equipe vai disputar o título pela segunda vez na história e tentar repetir o feito de 1999, quando foi campeã.

A decisão será dia 30, no Maracanã, às 17h, contra quem passar de Santos ou Boca Juniors, que se enfrentam hoje à noite na Vila Belmiro.

Com confortável vantagem, o Palmeiras repetiu o esquema utilizado em Buenos Aires, com um linha defensiva de cinco jogadores e Scarpa e Roni ajudando a marcar os avanços dos laterais do River. O time argentino, sem outra alternativa, foi ao ataque, usando a velocidade de seus jogadores. Deixava espaço, mas se defendia com três zagueiros e os dois laterais, que voltavam.

Apesar do posicionamento palmeirense, nos dez primeiros minutos o River conseguiu rondar a área brasileira, mas sem conseguir concluir com eficiência as jogadas. A primeira grande chance foi do Palmeiras, aos nove minutos, quando Roni recebeu em profundidade, tentou driblar Armani, mas o goleiro deu o tapa e tirou a bola. Na sequência do lado, o River atacou com rapidez, Borré bateu de fora da área, e Weverton fez boa defesa.

⚪ El 1⃣ gol de la noche en Brasil: Robert Rojas, de cabeza, marcó el 1-0 de @RiverPlate ante @Palmeiras. pic.twitter.com/gdmizkNu4d — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 13, 2021

O Palmeiras dava espaços perigosos e o River atacava mais pelo lado esquerdo da defesa brasileira. Mas foi em uma arrancada de Paulo Díaz pelo meio que começou a nascer o primeiro gol argentino. O zagueiro chutou de fora da área e Weverton colocou para escanteio. Na cobrança, Rojas subiu mais alto que a zaga e cabeceou para marcar, aos 28 minutos.

Un lado de la llave ya tiene finalista: @Palmeiras. El otro espera: @SantosFC o @BocaJrsOficial. ¿Quién estará en el @maracana el 30 de enero con #Palmeiras en busca de la @GloriaEterna? pic.twitter.com/0GktMjhQ9A — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 13, 2021

O gol desestruturou o time brasileiro e o River tomou conta da partida. O Palmeiras ficava pouco com a bola, deixando os argentinos à vontade em campo. Weverton precisou fazer grande defesa em chute de Angileri e logo em seguida Abel Ferreira perdeu Gómez, contundido (Luan entrou).

O time brasileiro não se achava e o River ampliou aos 43 minutos. De la Cruz cruzou da direita, Suárez desviou e Borré completou. A vaga do Palmeiras na decisão passou a ficar realmente em risco. Ainda bem que o primeiro tempo acabou.

Na etapa final, Abel Ferreira trocou o inoperante Scarpa por Breno Lopes, com o objetivo de ganhar mais velocidade. Mas o Palmeiras passou novo susto quando Montiel marcou aos seis minutos. Sorte do time que, após ser alertado pelo VAR, o juiz uruguaio Esteban Ostojick anulou o gol, por impedimento no início da jogada.

O problema é que o River Plate continuava massacrando o Palmeiras, criando várias chances seguidas. Desordenado, o time dava muito espaço e Abel Ferreira decidiu proteger a vantagem mínima que ainda tinha. Trocou Zé Rafael pelo zagueiro Emerson Santos, que entrou à frente da zaga, para tentar segurar as investidas argentinas.

Aos 27 minutos do segundo tempo, o Palmeiras teve uma boa notícia. Rojas fez falta em Roni, parando um ataque, e, como já tinha levado cartão amarelo, foi expulso. Mas os sustos continuaram. Quase em seguida, numa disputa na área com Alan Empereur, Suárez caiu na área e o árbitro marcou pênalti. Novamente o Palmeiras foi salvo pelo VAR, que alertou o uruguaio da “cavada’’ do argentino e anulou a marcação.

Os argentinos se mantinham no ataque, o Palmeiras não conseguia reagir, e Abel Ferreira fechou ainda mais o time. O River continuava perto do terceiro gol e o tempo parecia não passar para os brasileiros. Mas passou e o Palmeiras está na final.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 x 2 RIVER PLATE

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Kuscevic), Alan Empereur, Gustavo Gomez (Luan) e Matias Viña; Danilo (Raphael Veiga), Gabriel Menino e Zé Rafael (Emerson Santos); Rony, Gustavo Scarpa (Breno Lopes) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

RIVER PLATE: Armani; Robert Rojas, Paulo Diaz e Pinola (Girotti); Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernandez, De La Cruz (Julian Alvarez) e Angileri (Casco); Borré e Matias Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo

GOLS: Robert Rojas, aos 28, e Borré, aos 43 minutos do 1º Tempo.

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (URU)

CARTÕES AMARELOS: Alan Empereur, Danilo, Marcos Rocha, Luan, Weverton, Paulo Diaz e Robert Rojas

CARTÃO VERMELHO: Robert Rojas.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.