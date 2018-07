Palmeiras perde para Red Bull em 1º jogo-treino do ano

ITU - O Palmeiras teve seu primeiro teste para a temporada 2014 neste sábado e a impressão deixada não foi das melhores. A equipe recebeu em Itu, no interior paulista, onde realiza pré-temporada, o Red Bull e acabou derrotada por 2 a 0 em uma partida bem diferente, com três tempos de 30 minutos, ao invés dos tradicionais dois tempos de 45.

Apesar da derrota, o teste foi importante para o técnico Gilson Kleina observar algumas peças. Ainda sem Valdivia, a equipe teve o meia Mazinho, que voltou de empréstimo do Japão, como titular. Entre os reforços contratados para a temporada, apenas o atacante Diogo iniciou a partida entre os 11.

Apresentado na sexta, o zagueiro Lúcio não participou da atividade, assim como William Matheus, Victorino, Leandro e Patrick Vieira. Com isso, Kleina armou o Palmeiras com: Fernando Prass; Wendel, Henrique, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Mendieta e Mazinho; Diogo e Alan Kardec.

A equipe teve muita dificuldade e demonstrou falta de ritmo. No segundo tempo da atividade, com o placar inalterado, Kleina promoveu muitas alterações. Entraram Luiz Gustavo, Victor Luis, Rodolfo, Wellington, Felipe Menezes, Serginho, França e Miguel nas vagas de Wendel, Henrique, Juninho, Wesley, Mazinho, Mendieta, Alan Kardec e Diogo.

Mas o Palmeiras piorou e sofreu o primeiro gol logo na sequência, em contra-ataque pelo lado direito de sua defesa. O atacante Miguel ainda teve a chance do empate no terceiro e último tempo, mas foi o Red Bull que ampliou no final, novamente aproveitando os espaços na defesa.