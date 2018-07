Palmeiras perde pênalti e só empata com São Caetano

O Palmeiras voltou a apresentar os velhos problemas e não passou de um empate por 1 a 1 diante do lanterna São Caetano neste domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. Diante de um adversário em má fase, que perdeu o técnico Geninho no início da semana, a equipe da capital paulista até foi superior, manteve a posse de bola, mas encontrou dificuldade na criação e teve poucas oportunidades. Em uma delas, Henrique perdeu pênalti ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

O resultado levou o Palmeiras aos 21 pontos, chegando à sexta colocação. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Botafogo, quarta-feira, no Pacaembu. Já o São Caetano foi a seis pontos, segue na lanterna do Paulista, e terá como adversário o Ituano, na quinta, novamente no Anacleto Campanella.

Sem Valdivia, que sentiu uma nova lesão muscular durante a semana, Gilson Kleina optou pela entrada de Wesley na equipe. E o meio-campista foi responsável por criar a primeira chance da partida. Aos seis minutos, ele achou Vinícius pela esquerda e o atacante tocou para o meio. Kleber finalizou, mas Fábio evitou o gol palmeirense.

O lado esquerdo, sempre com Wesley, Vinícius ou Patrick Vieira, era por onde o Palmeiras mais chegava, aproveitando os espaços dados por Samuel Xavier. Nos primeiros 15 minutos, só a equipe da capital paulista conseguia chegar ao ataque, com o São Caetano acuado na defesa.

Wesley era a principal arma do Palmeiras e quase marcou após bela jogada de Márcio Araújo. Aos 26 minutos, o meio-campista cruzou para a área e o árbitro viu pênalti duvidoso de Bruno Aguiar em Kleber. O zagueiro Henrique foi para a cobrança, mas bateu para fora, à direita do gol.

O pênalti perdido não mudou o panorama do jogo, que seguiu nas mãos do Palmeiras. Mas logo em sua primeira chegada, já aos 41 minutos, o São Caetano abriu o placar. Eder recebeu pelo lado esquerdo, cortou Wesley e bateu. A bola passou por Henrique e enganou Fernando Prass, que sequer pulou nela.

O técnico Gilson Kleina voltou com Leandro no lugar de Vinícius e a alteração deu certo logo aos três minutos. O Palmeiras apertou a marcação na saída de bola do São Caetano e conseguiu roubar. Wesley arrancou com a bola da intermediária e, na saída de Fábio, tocou para Leandro marcar com o gol vazio.

O gol empolgou o Palmeiras, que quase ampliou no lance seguinte, com Kleber, de cabeça. A resposta do São Caetano aconteceu aos oito minutos, quando Rivaldo achou Eder pela esquerda e o meia quase marcou. Ao contrário do primeiro tempo, a etapa final era mais movimentada e equilibrada.

O Palmeiras ficava mais com a bola, mas o São Caetano levava perigo nas poucas idas ao ataque. Aos 22 minutos, Eder deu lindo lançamento e deixou Danielzinho sozinho na área, mas o atacante pegou muito mal na bola e jogou longe. Depois, foi Pedro Carmona, em um chute de longe, que assustou Fernando Prass. Sem maiores emoções, o jogo foi se arrastando até o final.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 1 X 1 PALMEIRAS

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Eli Sabiá, Bruno Aguiar e Diego Corrêa; Moradei, Fabinho, Eder (Samuel Santos) e Rivaldo (Pedro Carmona); Danielzinho e Geovane (Eduardo). Técnico: Ailton Silva.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Weldinho, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Wesley e Patrick Vieira (Tiago Real); Vinícius (Leandro) e Kleber (Caio). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Eder, aos 41 minutos do primeiro tempo. Leandro, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Aguiar (São Caetano); Maurício Ramos (Palmeiras).

RENDA - R$ 85.120,00.

PÚBLICO - 2.360 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, São Caetano do Sul (SP).