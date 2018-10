Palmeiras perde quatro jogadores para 'decisão' contra o Flamengo

O saldo da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará deixou muitos jogadores do Palmeiras fora do próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. E não se trata de qualquer jogo: o time enfrenta o Flamengo, no próximo sábado, às 19h, no Maracanã, em confronto direto entre duas equipes que brigam pelo título. Lembrando que os cariocas, com 55 pontos, a sete do líder, ainda jogam pela 30ª rodada, às 19h deste domingo, contra o Paraná.

O atacante Deyverson terá de cumprir suspensão automática porque recebeu o cartão vermelho direto após dar uma solada em Richardson, aos 45 do primeiro tempo. Além dele, o lateral-direito Mayke, o volante Bruno Henrique e o meio Lucas Lima levaram o terceiro amarelo e também ficam suspensos da partida no Rio de Janeiro.

Dos atletas que entraram em campo no Pacaembu, outros três palmeirenses pendurados passaram ilesos pela arbitragem rigorosa de André Castro: Moisés, Willian e Dudu.

Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, no entanto, os palmeirenses têm compromisso pela Libertadores. Na quarta-feira, enfrentam o Boca Juniors, às 21h45, na Bombonera, na Argentina, pelo duelo de ida da semifinal. A segunda partida está marcada para a semana seguinte, no Allianz Parque. Quem passar desse confronto encara o vencedor de River Plate x Grêmio na grande decisão.