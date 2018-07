Palmeiras perde quatro mandos de campo no STJD

SÃO PAULO - O Palmeiras vai começar a Série B mandando seus quatro primeiros jogos na competição longe de São Paulo. Nesta sexta-feira o clube foi punido com a perda de três mandos de campo em julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da ação dos seus torcedores na partida diante do Botafogo, em Araraquara. Além disso, o Palmeiras foi multado em R$ 30 mil.

Na súmula do jogo, ocorrido em 23 de outubro, na Arena Fonte Luminosa, o árbitro Elmo Alves Resende Cunha relatou a agressão de torcedores alviverdes a quatro policias militares, que inclusive sofreram ferimentos.

Imagens registradas por câmeras de televisão mostram os torcedores cercando os policiais na grade entre a arquibancada e o campo de jogo. O árbitro também anotou na súmula que uma bomba foi jogada pela torcida em direção aos militares.

Assim, o Palmeiras foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por ''deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desportos'' e corria o risco de perder até 20 mandos de campo.

Os três auditores que votaram no julgamento desta sexta deram penas diferentes, de três, quatro e cinco partidas. Acabou valendo a média, ou seja, quatro jogos sem poder atuar em São Paulo ou a menos de 100km da capital.

A punição deve ser cumprida nos próximos três jogos de competições organizadas pela CBF que o Palmeiras jogar. Como o clube está na Libertadores, só vai estrear na Copa do Brasil nas oitavas de final, já no segundo semestre. Assim, os mandos de campo serão retirados na Série B, que começa em maio.

Durante o Brasileirão deste ano, o Palmeiras foi obrigado a jogar quatro vezes distante 100km da cidade de São Paulo, por conta da atitude da torcida que arremessou cadeiras no gramado do Pacaembu no clássico contra o Corinthians. Por isso, enfrentou Coritiba, Cruzeiro e Botafogo em Araraquara e o Fluminense em Presidente Prudente. O julgamento do recurso a esta punição aconteceu na quinta, com a pena sendo mantida.