Palmeiras perde sua 20ª partida no Brasileirão e se aproxima da Série B

PRESIDENTE PRUDENTE - O Palmeiras está mais próximo da Série B do Campeonato Brasileiro, uma caminhada que se encurta a cada rodada. A derrota por 3 a 2 em Presidente Prudente diante do Fluminense empurrou o time de Gilson Kleina para bem mais perto do abismo. O resultado fez do rival carioca o campeão brasileiro de 2012.

Agora o Palmeiras amarga 20 derrotas na competição e praticamente joga a toalha em sua luta para escapar da degola. Parece impossível para seus jogadores ganhar uma partida e fazer boa apresentação nesse momento. O desânimo nunca esteve tão estampado na fisionomia dos jogadores, que já não acreditam mais na salvação. Com 33 pontos em 35 jogos, o time continua no mesmo lugar na tabela: na 18ª colocação, à frente apenas de Figueirense e Atlético-GO. A Portuguesa, com 40 pontos, é um dos times fora da zona de rebaixamento que poderiam perder o posto para o Palmeiras. Mesmo assim, a diferença após a 35ª rodada é de 7 pontos.

O Palmeiras tem mais três partidas para fazer antes de sacramentar seu destino no Brasileirão. Encara, nessa ordem, Flamengo, Atlético-GO e Santos. O Palmeiras não depende mais de suas próprias forças. Precisa somar os 9 pontos que lhe restam e ainda torcer por tropeços de Portuguesa, Sport e Bahia. Com os 9 pontos, o time chegaria a 42.