Palmeiras perdeu R$ 2 milhões com punição, diz Paulo Nobre

O presidente Paulo Nobre revelou que o Palmeiras perdeu cerca de R$ 2 milhões com a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que impediu a venda de ingressos no setor Gol Norte por seis partidas. A medida foi adotada por causa da briga das torcidas do Palmeiras e Flamengo em Brasília no mês de junho. A punição termina no dia 20, no jogo contra o Botafogo e foi classificada como "esdrúxula" pelo dirigente.

"O Palmeiras acata as punições de quem tem poder para fazer, mas não significa que nós concordemos. A punição foi absolutamente esdrúxula e não atingiu aos objetivos que gostariam. Porém, tiraram do Palmeiras quase R$ 2 milhões em receita", reclamou o dirigente em entrevista concedida nesta segunda-feira, após a inauguração do busto do ex-volante Dudu no Palestra Itália.

O dirigente fez novas críticas à punição. "No afã de querer melhorar o futebol, o STJD tentou achar uma solução, mas está mais do que comprovado que não é a solução. Precisa ter vontade política de punir quem merece ser punido. Se você tem 30, 40, 50 marginais no meio da torcida uniformizada, que se faça uma coisa contra essas pessoas", acrescentou.

Durante a punição, os torcedores organizadores se concentraram no setor Gol Sul. "Falaram para o Palmeiras que as medidas que o clube tomou não foram eficazes, mesmo tendo identificado as pessoas e feito o B.O. Gostaria que eles fizessem só um mea culpa e chegassem à conclusão que esta punição não foi eficaz", afirmou o dirigente.