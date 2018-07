Palmeiras planeja 2 jogos-treino e pré-temporada em SP

Os jogadores vão se apresentar no dia 3 de janeiro e o técnico Gilson Kleina espera disputar pelo menos dois jogos-treino antes da estreia palmeirense no Campeonato Paulista, marcada para o dia 20 de janeiro, contra o Bragantino.

O empresário Sérgio Malucelli, empresário do lateral-direito Ayrton, recém-contratado pelo Palmeiras, e dono do CT do Londrina, é amigo de Gilson Kleina e aproveitou o fato para oferecer o CT ao Palmeiras durante a pré-temporada, mas a diretoria palmeirense decidiu recusar.

"Temos uma bela estrutura (na Academia) e achamos que o ideal seria manter o time por aqui (em São Paulo). Podemos até fazer algum amistoso fora, mas a preparação para o Estadual será aqui", disse o vice-presidente do Palmeiras, Roberto Frizzo.