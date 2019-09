Palmeiras pode atingir marca de 25 jogos invicto como mandante no Brasileiro

O Palmeiras, do técnico Mano Menezes, recebe nesta quinta-feira o CSA, no Pacaembu, com a possibilidade de concretizar uma importante marca no Campeonato Brasileiro. O atual vice-líder da competição pode chegar ao 25º jogo consecutivo como mandante sem perder pela competição. A última derrota foi em maio do ano passado, quando perdeu por 3 a 2 para o Sport.

A atual série invicta do Palmeiras dentro dos seus domínios conta com 21 vitórias e três empates. O retrospecto ajudou a equipe a garantir o título do Campeonato Brasileiro no ano passado e a se manter na briga pela conquista nesta temporada. O clube alviverde tenta se manter na perseguição ao Flamengo, que nesta quarta-feira bateu o Inter no Maracanã e voltou a abrir seis pontos de vantagem.

A última vez em que o Palmeiras manteve uma sequência tão longa sem perder dentro de casa foi em entre 1985 e 1987. Na ocasião, foram 27 partidas de invencibilidade como mandante. A sequência foi interrompida em 1º de novembro de 1987, em uma derrota por 1 a 0 diante do Bahia, pela antiga Copa União.

A boa performance do Palmeiras como mandante não se resume ao Brasileirão. Nesta temporada, a equipe disputou 24 partidas dentro de casa e só perdeu duas vezes: uma para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e outra para o Grêmio, em resultado que decretou a eliminação na Copa Libertadores. O aproveitamento do time em seus domínios é de 80,5% em 2019.

Contra o CSA, às 19h15, no Pacaembu, a equipe pode chegar à quinta vitória seguida neste Campeonato Brasileiro. O time deve ser escalado com: Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.