Palmeiras pode atingir recorde de pontos antes da parada da Copa América

As rodadas finais do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América podem render um feito importante para o Palmeiras. Na melhor das hipóteses, o time do técnico Luiz Felipe Scolari terá a maior pontuação da era dos pontos corridos ao fim das nove primeiras rodadas, com a chance de somar 25 pontos em 27 possíveis e atingir um aproveitamento de 92%.

Em todas as edições de pontos corridos, formato em vigor desde 2006, apenas uma vez uma equipe terminou os nove primeiros jogos com 25 pontos. O Corinthians, de 2011, conseguiu essa sequência no início do Brasileiro daquele ano e terminou como campeão da competição. A campanha é a melhor da história nesse recorte dos nove primeiros compromissos.

Para atingir essa sequência, o Palmeiras depende de vitórias dentro e fora de campo. O time bateu o Botafogo por 1 a 0, em Brasília, no entanto aguarda a confirmação do resultado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por enquanto a vitória não está considerada na pontuação do Campeonato Brasileiro, pois o clube carioca reclamou da utilização indevida do árbitro de vídeo (VAR).

Os outros resultados necessários para se ter uma das melhores campanhas da história nas nove primeiras rodadas são em partidas no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Palmeiras recebe o Athlético-PR e depois, na quinta-feira seguinte, o time de Felipão retorna à arena para encarar o Avaí no último jogo antes da paralisação do calendário para a Copa América.

O Palmeiras desponta como favorito para as partidas, já que está há mais de três meses sem levar como mandante e dentro de casa não perde há quatro meses. A possibilidade de atingir os 25 pontos supera até mesmo a projeção traçada inicialmente pelo treinador. "O Felipão tinha almejado um número de 22, 23 pontos. Mas, pela campanha que a gente vem fazendo, acho que é possível terminar um pouco acima disso", afirmou o lateral Marcos Rocha.

No elenco do Palmeiras, o discurso é que a busca pela pontuação elevada pode significar uma vantagem para poder tropeçar mais adiante sem se preocupar com a perseguição dos concorrentes. "Nós queremos buscar essa gordura (de pontos), que é importante, porque o campeonato é longo. Para, no momento em que a gente oscilar no campeonato, ter uma margem de tranquilidade e dar sequência", comentou o lateral.