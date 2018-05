Palmeiras pode chegar a R$ 150 milhões de lucro com vendas de ex-campeões

A investida do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, pelo meia Tchê Tchê, do Palmeiras, pode se concretizar em breve e fazer o clube atingir uma importante cifra de vendas. Assim como outros campeões brasileiros pelo time em 2016, o jogador contratado em maio daquele ano deve sair com uma grande valorização e fazer a diretoria contabilizar R$ 150 milhões com essas negociações.

Antes de Tchê Tchê, o clube vendeu do time de 2016 o atacante Gabriel Jesus e os zagueiros Vitor Hugo e Mina. O primeiro a sair foi o artilheiro. Contratado pelo Manchester City, rendeu ao Palmeiras cerca de R$ 77 milhões, já descontados a divisão para outros detentores dos direitos econômicos. O valor total aplicado pelos ingleses foi de R$ 127 milhões.

Na sequência saíram do Palmeiras os dois zagueiros titulares. Vitor Hugo chegou à equipe em 2015 por R$ 6 milhões e ao se transferir para a Fiorentina, fez a diretoria receber aproximadamente R$ 17 milhões. O colombiano Mina deixou o Santa Fé, de Bogotá, por R$ 12 milhões em 2016 e aos sair rumo ao Barcelona, em janeiro deste ano, rendeu R$ 38 milhões ao clube alviverde.

A mesma valorização o Palmeiras está para conseguir com Tchê Tchê. O jogador se destacou no Osasco Audax no Paulista de 2016 e com o contrato no fim, assinou sem custos com a nova equipe. Os ucranianos querem pagar cerca de R$ 20 milhões para tê-lo como reforço, valor que seria destinado inteiramente ao time alviverde, dono de 100% dos direitos econômicos.