Palmeiras pode confirmar G-4 e premiação milionária na próxima rodada

A difícil luta para superar o Flamengo no Campeonato Brasileiro não é o único objetivo do Palmeiras para as rodadas finais da competição. O time do técnico Mano Menezes tem uma meta bem mais fácil de ser concretizada e pode confirmar já na tarde do próximo domingo diante do Bahia, na Fonte Nova, a presença no G-4. A conquista garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano.

Para alcançar o objetivo, o Palmeiras vai depender de um outro resultado e será preciso torcer por um tropeço do São Paulo no sábado diante do Santos, na Vila Belmiro. A equipe alviverde terá de somar mais pontos na rodada do que o time do Morumbi. Isso vale mesmo com um empate contra o Bahia, mas desde que o rival perca a partida no dia anterior.

A presença entre os quatro primeiro lugares da classificação geral garante ao Palmeiras a chance de receber uma elevada premiação da CBF. O quarto colocado ganhará ao final do campeonato R$ 28 milhões, ante R$ 29,7 milhões do terceiro e R$ 31,35 milhões do vice. Já o campeão, terá direito ao valor de R$ 33 milhões. Os valores foram reajustados neste ano e tiveram um grande aumento em comparação a 2018, quando o ganhador recebeu R$ 18 milhões.

Na pior das hipóteses, pelo menos o G-6 do Brasileiro já está garantido para o Palmeiras. O clube confirmou a presença nessa posição da classificação no último fim de semana. A vantagem dessa classificação é poder disputar a fase prévia da Copa Libertadores. Em termos de premiação, também há diferença. O quinto colocado recebe da CBF R$ 26,4 milhões e o sexto, R$ 24,75 milhões.

A rodada do fim de semana pode decretar inclusive quem é o campeão. O Flamengo depende de uma vitória sobre o Vasco, na quarta-feira, e de outra no fim de semana contra o Grêmio para confirmar a conquista de forma antecipada. Além disso, será preciso o Palmeiras não derrotar o Bahia na Fonte Nova. Atualmente a distância do time rubro-negro para a equipe alviverde é de dez pontos.