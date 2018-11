Palmeiras pode fechar Brasileiro com melhor campanha da história

As seis rodadas finais do Campeonato Brasileiro podem valer ao Palmeiras outros feitos além do título do nacional. O time do técnico Luiz Felipe Scolari tem condições de terminar a competição como campeão e detentor de outros recordes, como o de melhor campanha da história do Brasileiro por pontos corridos, formato em vigor desde 2003. A marca atual pertence ao rival, o Corinthians.

Com 66 pontos, o Palmeiras lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Inter, segundo colocado. A equipe alviverde precisaria somar mais nove pontos (três vitórias) para chegar à marca de 75, pontuação que é a média história dos campeões por pontos corridos no formato atual, com 20 participantes. A equipe ostenta a invencibilidade de 17 rodadas consecutivas.

Em 2016 o Palmeiras fechou a campanha do título com 80 pontos, marca que pode ser superada nesta edição. Se vencer as seis rodadas restantes, a equipe terminaria com 84 pontos. O número garantiria com folga o posto de melhor campanha na era dos pontos corridos. O recorde é do Corinthians, que em 2015 terminou a temporada com 81 potnos conquistados.

A longa invencibilidade pode dar ao Palmeiras a oportunidade de superar outra marca do rival. No ano passado o time do técnico Fábio Carille fez o melhor turno de um time, ao somar 47 pontos. O time alviverde está no momento com 33 pontos somados neste segundo turno, com outros 18 pontos para disputar nas rodadas finais.