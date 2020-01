Palmeiras pode perder Bruno Henrique para a estreia no Paulista

O Palmeiras voltou da Florida Cup, nos Estados Unidos, com uma dúvida para a semana de estreia no Campeonato Paulista. O volante Bruno Henrique sentiu uma lesão na coxa direita na partida contra o New York City, no sábado, em Orlando, e será avaliado nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Caso ele não se recupere, Ramires pode ganhar chance no time titular.

Bruno Henrique sentiu o problema muscular logo no começo da vitória por 2 a 1 sobre a equipe americana. O volante deixou o time ainda aos três minutos, até para evitar o problema se agravar. O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu apostar em Ramires como substituto na partida. No entanto, a escolha de um suplente ainda está em aberto e pode recair sobre algum garoto.

O treinador mencionou no sábado, após a partida, a vontade de colocar algum novato na quarta-feira, contra o Ituano. "Não tenho problema de botar menino para jogar. Talvez contra o Ituano já tenha que jogar algum menino. Sem nenhum problema. Se tiver que colocar, vou colocar", afirmou. A estreia do Palmeiras no Estadual será fora de casa.

Após ganhar folga neste domingo, o elenco do Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. A expectativa para a semana é pela confirmação de algumas saídas de jogadores. Deyverson aguarda ser oficializado pelo Getafe, da Espanha, além de Gustavo Scarpa estar em conversas com o Almería e de Matheus Fernandes poder fechar com o Barcelona.