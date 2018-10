Palmeiras pode perder lateral Marcos Rocha por até quatro semanas

O Palmeiras poderá ficar sem o lateral-direito Marcos Rocha por até quatro semanas. Exames realizados nesta terça-feira detectaram uma lesão na panturrilha direita do jogador, substituído durante o clássico de sábado, contra o São Paulo, vencido pelos palmeirenses por 2 a 0, no Morumbi.

Assim, Mayke será a única peça de origem para a posição que o técnico Luiz Felipe Scolari terá para os próximos compromissos, incluindo o duelo contra o Grêmio, domingo, às 16h, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra alternativa será improvisar o volante Jean, que já atuou por ali diversas vezes ao longo da carreira.

O problema é que a lista de desfalques para este jogo contra o Grêmio já não era pequena: Felipão não poderá contar com Victor Luis e Felipe Melo, suspensos, além de Gómez e Borja, convocados para as seleções do Paraguai e da Colômbia, respectivamente. O Palmeiras lidera o campeonato, com 56 pontos na tabela.

Na Libertadores, competição pela qual o clube voltará a jogar no dia 24, contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal, o titular da lateral direita já seria naturalmente Mayke, que vem sendo mais utilizado no torneio continental. Marcos Rocha, por sua vez, era a peça escalada no Brasileirão.