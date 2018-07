Palmeiras pode perder Valdivia para jogo com Corinthians

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para o próximo dia 22 o julgamento do efeito suspensivo de Valdivia, expulso no último jogo que o Palmeiras fez contra o Flamengo, no mês passado, no Pacaembu. Caso seja punido, o chileno desfalcará a equipe alviverde na partida contra o Corinthians, no dia 26, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Valdivia foi punido por ter dado um pisão em Amaral, do Flamengo. Ele foi punido por dois jogos, mas o clube entrou com efeito suspensivo e ele continuou a atuar normalmente. Como o novo julgamento será no mesmo dia da partida contra o Cruzeiro, o chileno, mesmo que punido, não terá de cumprir suspensão no próximo dia 22, dia em que os palmeirenses terão pela frente o rival no Mineirão.

No clube, poucos acreditam que o chileno será absolvido. A tendência é a de que ele tenha que realmente cumprir mais um jogo de suspensão por ter cometido um ato hostil. Ele já ficou um fora, pelo cartão vermelho. Os mais pessimistas acreditam que ele pode pegar quatro partidas de gancho, caso sua atitude diante dos flamenguistas seja enquadrada como jogada violenta.

Valdivia completará 31 anos de idade neste domingo, no clássico com o Santos, às 16 horas, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Brasileirão.