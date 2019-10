Palmeiras pode quebrar recorde de maior série invicta em casa em Brasileiros

Na volta ao Allianz Parque, na partida contra a Chapecoense, na quarta-feira, o Palmeiras pode quebrar o recorde de maior sequência invicta como mandante em Campeonatos Brasileiros. A equipe não perde em casa há 27 jogos, a mesma série conquistada entre 1985 e 1987.

O Palmeiras voltará a jogar no Allianz Parque após ter mandado a partida contra o Botafogo no Pacaembu, no último sábado. Isso porque a casa alviverde recebeu show da dupla Sandy e Júnior.

A última vez que o Palmeiras perdeu em casa pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 26 de maio de 2018, por 3 a 2 para o Sport, no Allianz Parque. De lá para cá, são 23 vitórias e quatro empates.

Nesta edição, a equipe está em segundo lugar na tabela, com 50 pontos. O líder Flamengo tem 58 pontos, enquanto o Santos, terceiro colocado, soma 48. O jogo contra a Chapecoense será realizado na quarta, às 21h, pela 26ª rodada.

O Palmeiras finaliza a preparação em treino na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. Uma provável escalação alviverde para a partida tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson.