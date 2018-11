Palmeiras pode ser campeão brasileiro no próximo domingo

Uma combinação de resultados pode dar o título do Campeonato Brasileiro ao Palmeiras daqui a duas rodadas. Caso o clube paulista vença as partidas contra Fluminense e Paraná e seus perseguidores mais próximos, Internacional e Flamengo, tropecem em seus jogos e não façam mais de dois pontos.

Nesse caso, o Palmeiras chegaria a 73 pontos, enquanto os rivais ficariam, no máximo, com 64 pontos no caso do Inter e 62 no do Flamengo. Assim, o time paulista teria nove pontos de vantagem faltando três rodadas e quatro vitórias a mais que o time gaúcho, não podendo mais ser alcançado pelo vice-líder.

Se o Flamengo vencer um jogo e empatar outro, chega aos 64 pontos também e poderia alcançar os 73 pontos, mesma pontuação que o Palmeiras teria neste domingo. Mas, nesse caso, o rubro-negro ainda poderia alcançar o alviverde em número de vitórias e a decisão iria para o saldo de gols. Portanto, o título não estaria 100% assegurado para o time paulista.

Na rodada do meio de semana, o Palmeiras joga contra o Fluminense em casa, enquanto o Inter recebe o América e o Flamengo enfrenta o Santos no Rio de Janeiro. No final de semana seguinte, o time alviverde sai para confrontar o Paraná, enquanto o colorado gaúcho medirá forças com o Botafogo fora de casa e o rubro-negro irá a Recife jogar contra o Sport.

No momento, o time alviverde lidera a competição com 67 pontos, cinco a mais que o vice-líder Internacional e sete acima do terceiro colocado Flamengo.

Confira a tabela dos cinco postulantes do título nos últimos cinco jogos:

Palmeiras

14/11, 21h45, quarta-feira: Palmeiras x Fluminense

18/11, 17h, domingo: Paraná x Palmeiras

21/11, 21:45, quarta-feira: Palmeiras x América-MG

25/11, 17h, domingo: Vasco x Palmeiras

2/12, 17h, domingo: Palmeiras x Vitória

Flamengo

14/11, 21h45, quarta-feira: Flamengo x Santos

18/11, 17h, domingo: Sport x Flamengo

21/11, 21h45, quarta-feira: Flamengo x Grêmio

25/11, 17h, domingo: Cruzeiro x Flamengo

2/12, 17h, domingo: Flamengo x Atlético-PR

Internacional

15/11, 21h, quinta-feira: Internacional x América-MG

18/11, 17h, domingo: Botafogo x Internacional

21/11, 21h45, quarta-feira: Internacional x Atlético-MG

25/11, 17h, domingo: Internacional x Fluminense

2/12, 17h, domingo: Paraná x Internacional